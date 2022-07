Sergio Gil busca espacio en los medios: Gobernador ante críticas por deuda del Estado

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez afirmó que el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán, únicamente busca espacios en medios de comunicación y para ello está usando el tema de la deuda del Estado.

En conferencia de prensa fue cuestionado sobre la acusación del coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán, quien aseguró que el Estado está más endeudado por los préstamos solicitados durante la actual administración.

¿Qué dijo el gobernador Cuitláhuac García respecto a Sergio Gil Rullán?

“Él (Sergio Gil) dijo 19 mil, más 21 mil (millones de pesos), ojalá sacara una calculadora porque eso da 40 mil, más los 40 mil que nos dejó Duarte de puros créditos a bancos tendríamos los 80 mil y es falso, si eso fuera cierto las calificadoras no nos la perdonarían, nos estuviéramos endeudando al doble que dejó Duarte tan solo en la deuda bancaria, ya nos hubieran batido en lodo”, respondió al respecto el Gobernador.

Local MC pide información sobre la deuda en Veracruz; aseguran que datos no son claros

Refirió que el representante de MC quiere obtener espacios en medios de comunicación, “así como inició, mañana va a decir otra cosa de lo que dije hoy y así se la va a llevar, pero hay una cosa, yo ya no me subo al ring y yo no digo mentiras”.

Afirmó que la calificadora que ha evaluado al Estado lo ha hecho por todo tipo de deuda, no solamente la bancaria.

“Ellos evalúan las tres deudas que se clasifican en estos remas financieros: la deuda pública, la de cuentas no registradas y las que están en otro tipo de deudas que son pasivos, ellos evalúan todo y nos calificaron mejor, imagínense que nos hubiéramos atrevido a hacer lo que hicieron ellos”, comentó.

Sí hay apoyo a cafetaleros

Por otra parte, el mandatario estatal afirmó que sí se han entregado apoyos a los cafetaleros que tienen una producción baja.

El gobernador del estado, Cuitláhuac García dio la bienvenida a la Fábrica de Café de Nestlé que ha significado una derrama de 340 millones de dólares | Foto: Cortesía | Gobierno del Estado de Veracruz

“Nosotros sí estamos apoyando a los cafetaleros en general, recuerden que hay un programa de apoyo al café, a la caña y a otros productos agrícolas y se tiene un padrón y se está apoyando, les pediría que recurra a la Secretaría del Bienestar, se les está apoyando de manera directa”, dijo.

Sobre el reclamo de los cafeticultores por la instalación de la planta Nestlé en el municipio de Veracruz, el Gobernador afirmó que el apoyo fue para la inversión, “son los permisos que se le otorgaron para que instalara la fábrica, es otro tipo de apoyo”.

Señaló que durante el periodo neoliberal se destruyó a Inmecafé, “ahí se vino abajo y resulta que los aplaudidores de la privatización son ahora los que se lanzan a criticar los apoyos directos que damos a la gente, la intervención del Estado para mediar, estamos en el libre mercado, en la competencia internacional, el precio del café no lo regulamos nosotros, ahí nos metieron en esa línea de precios globalizados”.

“Nos da la razón de que tenemos que seguir interviniendo, se está apoyando a los cafetaleros con el plan federal de apoyo a los productos agrícolas. Se está a poyando a los pequeños productores, los medianos ya tienen sus acciones o acuerdos con los beneficios de café, el menor tiene que recibir el apoyo directo”, manifestó.

Regreso a clases será presencial

En otro orden de ideas, aseveró que el regreso a clases, programado para finales de agosto, será presencial.

“Para el regreso a clases ya irá disminuyendo la ola de contagios, recordemos que esta enfermedad se puede mantener a raya con el Plan Nacional de Vacunación, tenemos que insistir a las personas que el mejor plan es vacunándose, que lleven a sus niños”, dijo.

Manifestó que está por iniciar la última etapa de vacunación para los menores de 5 a 11 años y que en los puntos establecidos para ello también pueden recibir la dosis las personas de la tercera edad, así como los mayores de 18 años a los que les falte algún a dosis.

Cuitláhuac García señaló que el regreso a clases, programado para finales de agosto, será presencial / Foto: Archivo | Diario de Xalapa

Refirió que en la entidad se logró aplicar una campaña de vacunación que permitió que las hospitalizaciones no se incrementaran, “sí subieron, del 5 por ciento que llevábamos al 15 por ciento, pero hay que remarcar que el número de camas que se dejaron para atender Covid disminuyeron, en un hospital en el que había 20 camas se disminuyó a seis camas”.

“Ya se tiene la experiencia suficiente en cada nosocomio que atendió Covid para de inmediato reconvertir, que es asignar camas a los pacientes que llegaran, tuvimos la fortuna de que la gente entendiera y recurrieron a vacunarse, la sociedad hizo conciencia y hoy la mayoría que padece Covid está resguardada en su casa porque presentan como una gripa muy fuerte”, expresó.

Finalmente, comentó que los dos casos sospechosos de viruela del mono se mantienen en investigación y serán las autoridades sanitarias las que confirmen o rechacen los mismos.