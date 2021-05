David Velasco candidato con experiencia: Santiago Creel

Xalapa, Ver.-Al dar a conocer que las cifras electorales favorecen a la alianza PAN-PRI-PRD en la región de Xalapa y Coatepec, el panista Santiago Creel Miranda aseguró que David Velasco Chedraui ganará la presidencia municipal de esta capital, porque es un candidato con experiencia probado que ya demostró que sabe gobernar.

“David Velasco Chedraui es un candidato con experiencia probada; fue un presidente municipal con resultados y con él vamos a ganar Xalapa, porque Morena no sabe gobernar”, indicó el ex Secretario de Gobernación y ex presidente del Senado de la República.

Al reunirse con militantes de la alianza “Veracruz Va” y dar su respaldo a los candidatos a diputados locales y federales, Creel Miranda destacó que esta alianza no es sólo electoral, sino que se mantendrá en los próximos tres años en la Legislatura. “Como alcalde, David Velasco Chedraui va a contar con la fuerza de Acción Nacional en la próxima Cámara de Diputados, que será mayoría”, aseveró.

Dijo que, desde el Congreso de la Unión, los diputados aliancistas buscarán restablecer los fondos que, de manera incomprensible, el gobierno de Morena ha desaparecido, como el FORTASEG, que se venía utilizando para atender la seguridad en los municipios.

“David, vamos a gobernar juntos, tienes todo el apoyo del Partido Acción Nacional y del grupo parlamentario que está en formación y que será mayoría en la próxima legislatura”, expresó.