Madre de niña fallecida por dengue asegura que le niegan expediente clínico

Veracruz, Ver.- A una semana del decesos de su pequeña hija por un dengue que presuntamente no fue bien manejado por el personal médico del Hospital de Alvarado y un doctor particular, la señora Carolina Mendoza Cano pide la intervención de la Secretaría de Salud para revisar el expediente clínico que le ha sido negado y sanciones al personal.

En entrevista para Diario de Xalapa, explica que su hija de 10 años falleció el pasado viernes 29 de septiembre, luego de complicaciones que a decir de ella, pudieron haberse atendido a tiempo y evitado su muerte.

¿Cómo fue el caso de la niña fallecida?

Explica que desde finales de agosto su hija, fue diagnosticada con dengue por parte de un médico particular que se comprometió a dar seguimiento de la enfermedad y en los siguientes días que la menor presentaba problemas en la garganta le recetó unas ampolletas, dando por hecho que el periodo de dengue había concluido.

Reconoce que confió en el médico por lo que se le administraron dos ampolletas a la pequeña pero al parecer pudo haber tenido una reacción negativa para la menor.

“La inyección se la pusieron en la mañana del martes y en la noche empezó con vómito, yo la lleve al Hospital de Alvarado, ahí una enfermera me recibió, le tomó la temperatura porque si estaba elevada, no recuerdo que tanto y me pregunto qué le estaba dando, yo le comente de las ampolletas y me dijo que con ese antibiótico se iba a componer y no me pasó con ningún médico, yo le insistí que la quería que la viera el médico porque yo la veía muy mal y solo me dio medicamento para el vómito”, explicó.

Como no tuvo la atención, decidió regresar a su casa donde pasaron una mala noche debido a que la menor no pudo conciliar el sueño por el dolor. “El miércoles yo regrese con el doctor particular y me receto medicamento pero no se componía”

Para el jueves 28 de septiembre, el estado de salud de la menor empeoró por lo que fue llevada a urgencias del Hospital local en Alvarado en donde permaneció desde la mañana hasta las 11 de la noche sin ninguna mejora.

La madre relata que pidió que la pequeña fuera trasladada al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) para una mejor atención sin embargo fue hasta las 11:00 de la noche que autorizaron el traslado.

Asegura que en el Hospital de Veracruz los médicos hicieron todo por salvarla pero falleció sobre las 3:00 de la mañana del viernes apenas unas horas de haber sido trasladada. Comenta que solicitó el expediente médico pero a una semana del hecho se le ha negado.

Ante esta situación, pide la intervención de la Secretaría de Salud para que se dé seguimiento al caso y se investigue la presunta negligencia médica ya que no se le dio atención adecuada a pesar del mal estado de salud de la menor.

“Yo quiero que se investigue al personal médico porque no le dieron atención a mi niña, me negaron la atención, pedí que la trasladaran a Veracruz y tardaron mucho en hacerlo, se pudo haber salvado, también el médico particular suministro inyecciones que pudieron haber contribuido a que se agravara, porque quizá no había pasado el dengue, se que hay otro caso aquí en Alvarado de otra menor que falleció por dengue”, expresa.