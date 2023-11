¿Más? Anuncian derribo de árboles por riesgo en avenida Murillo Vidal

Personal de Medio Ambiente municipal retirará tres arbustos del camellón de la avenida Murillo Vidal que representan un riesgo, no porque tengan plagas, sino porque su anclaje no es el adecuado y existe el riesgo de desplome, explica la directora de esa dependencia, Isabel Guevara Escobar.

Este día después de varias horas de trabajar en retirar los restos del árbol Ficus que fue derribado por tener una plaga, se plantó el ejemplar de Palo Zopilote de, aproximadamente, dos metros a la altura en la calle J.J. Herrera, donde fue retirado el árbol Ficus, frente a la Pinacoteca.

Ecología

Destaca que en la Dirección de Medio Ambiente municipal se tiene un dictamen de Protección Civil que les lleva a proyectar el derribo de unos arbustos que están sobre el camellón de la avenida Murillo Vidal antes de llegar al Circuito Presidentes. “El problema es que esos arbustos se plantaron arriba del colector pluvial por lo que la capa de tierra es de solo unos 45 centímetros, lo que implica que no tienen el suficiente anclaje”.

Isabel Guevara explicó que el problema en este caso es que si se truena el cemento se caen los árboles que son una jacaranda, araucaria y un ciprés, que de este último ya se trabajó para retirarlo porque con los nortes que hubo la semana pasada se puedo caer.

Subrayó que son un riesgo latente para la ciudadanía y ya se trabaja en su retiro. Aclaró que ya no se hará esta labor de noche, “porque aunque la intención era no entorpecer el tráfico y evitar riesgos para los transeúntes, hay quien lo tomó como que lo hacíamos de forma clandestina y no hay nada de eso en nuestro actuar”.

Explicó que el problema en este caso es que si se truena el cemento se caen los árboles | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Dijo que el corte se haría ayer, pero por el mal tiempo se hará el viernes o sábado en la mañana, “porque contamos con un dictamen y el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil está preocupado porque es un riesgo latente. Igual y no se cae en 10 años, pero igual puede caerse mañana, así que no podemos arriesgarnos”.

ES UN ARBUSTO DE LA ZONA

Ana Isabel Guevara Escobar resalta que ejemplar de Palo Zopilote que se sembró ayer en los bajos del parque Juárez al pertenecer al ecosistema de bosque mesófilo de montaña se adaptará bien al suelo, clima, altitud y cambios climáticos de la capital y podrá desarrollarse de manera natural.

Dijo que el corte se haría el miércoles, pero por el mal tiempo se hará el viernes o sábado en la mañana | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Este árbol de Palo zopilote es una especie en peligro de extinción y se halla en la lista roja de árboles del bosque mexicano. Puede crecer hasta 35 metros y sus frutos son alimento para la fauna silvestre.