Pacientes y familiares piden que ampliación de Cecan no dañe la naturaleza

Un aproximado de 8 árboles -hayas y pipinques- fueron cortados en el Centro Estatal de Cancerología (CECAN). Al darse cuenta, vecinos de la zona comenzaron a reportar el hecho a través de redes sociales. Al sitio llegaron también ambientalistas e integrantes de colectivos de defensa de la naturaleza.

Más tarde, el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil explicó que ya está en revisión si la constructora cuenta con los permisos correspondientes para la tala de árboles en esa zona y precisó que será la Dirección de Medio Ambiente la que procederá contra la ley.

Al respecto, pacientes y familiares del Centro Estatal de Cancerología (CECAN) reconocieron la necesidad de que se lleven a cabo obras de mejoras en este nosocomio, no obstante, pidieron que estas obras no dañen la naturaleza.

QUE NO TIREN ÁRBOLES POR TIRAR, PIDEN

Angelica, quien se encuentra con su mamá Rita en el CECAN, pidió que no corten los árboles sólo por cortar, “porque eso perjudica”, sin embargo, destacó que les han informado que es para la ampliación del hospital, “y eso nos ayuda mucho, además sé que traerán nuevos aparatos y nos ayudarán, eso es muy bueno para nosotros, pero como dije anteriormente, que no tiren árboles solo por tirar”.

Y agregó: “Pero como digo, si es un bien para nosotros, creo que hicieron bien, pero espero tengan los permisos, porque es triste que tiren los árboles, solo esperamos que los coloquen en otro lado, pero esto a nosotros nos ayudará. Mi mamá tiene cáncer y la verdad los aparatos no abastecen y pues si se trata de esto es bueno para nosotros”.

Santiago, usuario de este hospital explicó que lo que hasta ahora se sabe es que traerán un aparato y que se ampliará para las radiaciones, pues indica que los que están no abastecen. Además detalló que derribarán el basurero que está cerca de los árboles cortados, “y será para beneficio de las personas”.

“Sé que tiraron 8 árboles y dos hayas grandes que tenía al menos 130 años, es triste, pues son árboles que dan vida, pero será en beneficio de la gente; la verdad es una lástima que los tiren, pero como dije, si es para ayuda es bueno porque mucha gente estará beneficiada. Aquí viene mucha gente de fuera, como de Coatzacoalcos, Minatitlán, Tierra Blanca, entre otros más y no abastecen los aparatos”, explicó.

DERRIBO DE ÁRBOLES FUE DURANTE LA NOCHE Y MADRUGADA

Mientras tanto, la joven Angelica Méndez, vecina de la zona reconoció que desconocía del porque derribaron los árboles, sin embargo, dijo, “es algo triste porque eran árboles; me entero que es por la ampliación del lugar y por la posible instalación de nuevos aparatos, pero sí nos sorprendió que hayan hecho esto, porque están matando árboles que muchas personas luchan por cuidarlos como en Lázaro Cárdenas”.

Reconoció que algo que se ha criticado es que este tipo de talas se lleven a cabo por la noche y sin informar previamente a la ciudadanía. “Había árboles altos y todo fue de momento, rápido y de noche; ellos iniciaron por la noche y terminaron por la madrugada, además no dejaron dormir por todo el ruido que hicieron”.

Y apunto: “Espero que hayan pedido el permiso correspondiente, pero además que los siembren en otros lados para equilibrar esto”, dijo.

Por su parte, Genoveva Torres, quien atendía un negocio en la zona explicó que sabía que la Secretaría de Salud recolectó firmas para realizar dicha acción. “Me enteré que sí anduvieron recolectando firmas, supe que pidieron para poder ampliar el hospital; sé que pidió la Secretaría de Salud que decía que era por ampliación para mejorar el hospital, porque el edificio del CECAN se mueve mucho, entonces lo van a reforzar, sin embargo, sí está raro, porque cerraron y han estado trabajando de noche”, indicó.

Aunque reconoció que, “honestamente el derribo de árboles a mí no me gusta, pero si es por el bien de la gente está bien, pero que coloquen más árboles en otros lados. Es triste cuando derriban árboles, y espero que eso lo compensen en otros lados con la colocación de más helechos para así no se cause tanto daño en la naturaleza”.

AMBIENTALISTAS DENUNCIARON EL HECHO

La denuncia del hecho fue hecha por la asociación civil “Regalemos un Paraizoo”. En la publicación señalaron que los árboles talados son especies protegidas hayas y pipinques que aparecen dentro del NOM-Semarnat-2010. Las especies taladas son endémicas del bosque mesófilo de montaña.

En la página de la agrupación se subió un video en el que se escucha como personal del CECAN tala un árbol.

Esa asociación "Regalemos un Paraizoo" es una de las agrupaciones que tramitó amparos para estar en contra de la tala de árboles de la avenida Lázaro Cárdenas, esto a la altura de Plaza Urban Center por lo que hubo modificación en el trazo de distribuidor vial que servirá para mejorar la vialidad en la Atenas veracruzana.