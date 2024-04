Accidente naviero de Baltimore deja afectaciones económicas a agencias navieras

Veracruz, Ver.- Pérdidas millonarias ha dejado el accidente naviero suscitado la semana pasada en Baltimore a agencias navieras y demás sectores del mundo portuario, informó Enrique Lozano Díaz, Inspector de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF).

Refirió que el derrumbe del puente Francis Scott Key ha detenido de manera indefinida el paso de barcos que entran y salen del puerto de Baltimore. Se calcula que alrededor de 30 buques, entre grandes y pequeños, se quedaron atrapados en la bahía de aquella ciudad de Estados Unidos.

“No pueden salir, pienso por experiencia que van a tener que descargar lo que ya tenían de carga a bordo y mandarla por tierra, pero todo eso va a afectar, son perdidas económicas para las mismas navieras, dueños de buques, pero sobre todo las pérdidas humanas que todavía no se han encontrado y que hasta ahorita supuestamente son pocas personas”, comentó.

El capitán de altura, mencionó que, el puerto de Veracruz tiene conexión con el de Baltimore, debido a que los buques "trampa", embarcaciones que andan por todo el mundo, llegan al puerto de Veracruz y conectan con la terminal marítima estadounidense.

“Sí hay barcos que vienen de Baltimore, me han tocado ver barcos que vienen directamente o van hacia Baltimore, son los buques que se les conoce como trampa, porque andan en todas las partes del mundo”.

¿Cómo afecta el accidente del puente Francis Scott en Baltimore?

Platicó en ese tenor que, de diferente manera, el accidente naviero está afectando tanto al mundo portuario como al cliente final.

“De alguna manera si alguna compañía de aquí importa o exporta de Baltimore se verá afectada y a todo lo que acontece mundialmente, porque parece que no pero sí está afectando. Una de ellas es la escasez del producto, pero si llega, va a llegar más caro por toda esta logística no contemplada”.

Enrique Lozano estimó que la reconstrucción del puente Francis Scott Key y la recuperación del puerto de Baltimore tardará varios años. De hecho no es el primer caso que se registra, ya hubo uno parecido con el puente de Tampa Florida en los años 80´s.

“Ahí fue derribado por completo, ahí hubo 35 víctimas y al final del caso el capitán del barco fue exonerado, pero fue por cuestión meteorológica, había unos vientos muy fuertes y poca visibilidad, entonces una de las grúas de la embarcación pegó contra la estructura del puente y lo derrumbó. Ahí tardo cerca de 4 años, pero ya hicieron un puente nuevo”.

“En el caso de Baltimore no será un año, eso es seguro, sí va a tardar mas de un año y lo tendrán que hacer de otra manera, también he leído que hay puentes que le han puesto como estructuras cilíndricas de cemento por si algún buque mercante colisiona, primero pegue ahí y no sea tan fuerte el daño”.

Cabe recordar que el pasado 26 de marzo, un buque de carga perdió potencia y se estrelló contra un importante puente de Baltimore, destruyendo el arco en cuestión de segundos y precipitándolo al río. El accidente dejó al menos 6 muertos.