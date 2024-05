No hay desabasto de agua, es el saqueo de grandes empresas: denuncia ambientalista

La realidad demuestra que no hay desabasto de agua sino saqueo de parte de las grandes empresas refresqueras, cerveceras y cafetaleras, entre otras, expone Guillermo Rodríguez Curiel, representante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA).

¿Por qué no hay agua en Xalapa?

Recuerda que, para analizar la problemática de falta de agua, es necesario conocer el contexto ya que Xalapa que nace y crece dentro del bosque mesófilo que le da el clima maravilloso templado húmedo, que solo tiene el 3 por ciento en el mundo.

Sin embargo, señala que a partir de los años noventa se llevó una serie de cambios legislativos, de parte de la administración de Carlos Salinas de Gortari, para privatizar los ejidos y venderlos, también se presentan un crecimiento urbano desmedido y reformas agrarias y a la Ley del Agua para beneficiar, principalmente, a las grandes empresas multinacionales refresqueras, cerveceras y cafetaleras. “Lo que resulta en la privatización del agua porque se priorizan las compañías”.

“Es por eso que en Veracruz hay sequía y saqueo. El caso más concreto es el de Xalapa que toma el agua de dos fuentes, de Puebla, que ya se la acabó y ahora del río Pixquiac, que cierto también está seco”.

Guillermo Rodríguez expone que en Xalapa “saquea” el agua del río Pixquiac y la devuelve sucia a los afluentes Carneros y Sedeño. Además dice que no conoce a empresarios que se quejen de los tandeos, porque ellos no tienen problemas, pero la situación es distinta para las colonias populares.

El tandeo en zonas populares, agrega, es indiscriminado y seguirá agravándose, “porque parece ser que su prioridad es pavimentar y no proteger las fábricas de agua”.

A partir de los años noventa se llevó una serie de cambios legislativos, de parte de la administración de Carlos Salinas de Gortari | Foto ilustrativa: René Corrales | Diario de Xalapa

¿Por qué es importantes proteger los bosques?

El ambientalista subraya que llegó el momento en el que los gobiernos municipal y estatal deben hacer prevalecer la defensa de los bosques, porque ahí están las fábricas de agua para esta ciudad.

“Si se sigue permitiendo la deforestación y priorizando el crecimiento urbano en áreas peligrosas, si se siguen llenando las calles de cemento y trabajas para las empresas automotrices y constructoras, se agudizará la problemática actual de escasez de agua”, subraya.

El tema está muy claro, asegura, pero los gobiernos son ciegos y no ven que tienen que priorizar la siembra de árboles nativos de la región. “Es momento de acercarse al Instituto de Ecología con los expertos para que les digan qué hacer, y no contraten a empresas privadas para asesorarlos y montan vegetación que no es originaria”.

Añade que es momento de reforestar con arbustos de la región y recuperar las fábricas de agua, que ofrecen belleza, paisaje y agua.

Se deben hacer prevalecer la defensa de los bosques, porque ahí están las fábricas de agua para esta ciudad | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Lo cierto, expone, es que pareciera que a los gobernantes “les vale gorro lo que sucede”, porque no priorizan las necesidades de la región para atender el desabasto de agua, porque va para agudizarse, cuando hay salida y es reforestar el bosque.