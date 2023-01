Menores sufrían bullying por desaparición de su papá policía; la historia

Úrsulo Galván, Ver.- Por 10 años sus hijos fueron víctimas de bullying; "tu papá era un delincuente por eso se lo llevaron", eran algunas de las expresiones que sus compañeros de escuela hicieron a Ithan y a su hermano, tras la desaparición de su padre Aureliano Sánchez Tonil, uno de los ocho policías desaparecidos en el municipio de Úrsulo Galván.

Marisela Sánchez Gómez, esposa de Aureliano, lamentó que tuvieran que haber pasado 10 años para aclarar que los policías desaparecidos en Úrsulo Galván fueron víctimas y que no estaban involucrados con la delincuencia organizada, como se manejó por años, lastimando a las familias.

Refiere que sus hijos, de entonces 9 y 13 años fueron víctimas de acoso y bullying por parte de sus compañeros de escuela, quienes se referían de forma despectiva hacía su otra, culpándolo de lo que había pasado.

“Estamos intentando aclarar al pueblo que fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública los que se llevaron a nuestros esposos y no la delincuencia organizada, se manejaron muchas cosas por muchos años, rumores que nos lastimaron; mis hijos de 9 y 13 años que ahora son unos adultos tuvieron que luchar contra el bullying, les decían que a su papá lo habían matado por delincuente, por corrupto, que andaba chueco, que los usaron de carnada, que los habían cocinado"

"A ellos tuve que llevarlos al psicólogo porque se estigmatizó a los elementos, fue una etapa muy cruel y aquí seguimos pidiendo justicia porque para nosotros siguen desaparecidos en tanto no nos muestran un cuerpo”, señaló.

Menciona que su hijo Ithan necesito de ayuda psicológica para poder superar el trauma ya que sufrió de episodios de autolesiones por la pérdida de su padre y la situación que se desencadenó y que debido a su edad no podía asimilar.

Además de la tristeza y la incertidumbre las familias vivieron bajo el rechazo ya que después de lo sucedido amigos y conocidos se distanciaron, simplemente no quería saber de ellos por el estigma que cargaron a sus espaldas siendo inocentes de todo.

¿Quién era el policía Aureliano Sanchez?

Aureliano Sánchez Tonil se había desempeñado como policía por 29 años ocupando las bases en los municipios de Yanga, Soledad de Doblado, La Antigua en Cardel y Úrsulo Galván donde era el mayor de todos.

Los 2400 pesos que ganaba dentro de la corporación no eran suficientes para sufragar los gastos de alimentación, renta, escuela, zapatos y vestido por lo que en su tiempo libre hacía trabajos como electricista.

“Por 2400 pesos quincenales me lo mataron, el dinero no alcanzaba para solventar los gastos así que yo también trabajaba pero al faltar él, me quedé sola, sin ningún apoyo él era toda mi familia junto con mis dos hijos, no sabes lo duro que ha sido, mi salud se ha ido deteriorando y los pilares que me sostienen son mis hijos”, menciona.

Aureliano Sánchez Tonil desapareció el pasado 11 de enero del 2013 con 53 años, junto con sus compañeros Alejandro Báez Hernández de 39 años, Agustín Rivera Bonastre de 38 años, Guillermo Torres Perdomo de 41, Javier Araus Molina de 43 años, Juan Carlos Montero Parra de 40 años, Samuel Montiel Perdomo de 46 años y Luis Alberto Valenzuela González quien contaba con 24 años.

Por estos hechos se abrió la carpeta 27/2013 ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz donde hay 15 personas presuntamente relacionadas en la participación de los hechos pero ninguno ha sido detenido.