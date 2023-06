Detectan a adolescentes que ya tienen problemas de alcoholismo

Veracruz, Ver.- Jóvenes entre los 17 y 20 años ya tienen serios problemas de alcoholismo porque empiezan a beber desde niños, alertó la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos al conmemorarse los 88 años de su creación a nivel mundial.

Revelan que en los años 80, los problemas de alcohol se presentaban en adultos de entre 50 a 60 años quienes buscaban apoyo en grupos de AA, sin embargo en la actualidad el consumo de alcohol ha ido en aumento y los jóvenes son las principales víctimas.

¿Cómo ha cambiado el consumo del alcohol?

“Te puedo decir que en los 80 y 90 llegaban a los grupos personas de 50 años, 60 con problemas de alcoholismo, hoy en día llegan jóvenes de 17, 18 años, esto quiere decir que el consumo de alcohol ha ido aumentando, tenemos que frenar”.

Detallan que un alcohólico es un hombre o mujer que no controla su forma de beber y que no son capaces de aceptar que tienen un problema, ya que argumentan que cuando quieran lo dejan, sin embargo no son capaces de dejarlo.

“Esto ya no es un vicio y no es cuando quiera lo dejo, el alcoholismo es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud en 1963, es una enfermedad progresiva y mortal”, agregan.

Los integrantes del AA llaman a la sociedad a acercarse a los grupos de ayuda para unir fuerzas y dejar el alcohol porque su consumo los lleva a provocar la muerte de terceras personas, sobre todo cuando se combina el alcohol con el volante.

Los interesados en acudir a los centros de ayuda, primero deben evaluar si de verdad están dispuestos a dejar el alcohol, aceptar que tienen un problema y esforzarse para abandonar el vicio.

En Veracruz el centro de AA se ubica en la avenida Cuauhtémoc 2764 Altos, esquina Mario Molina y pueden llamar al 2293880742 para recibir toda la información necesaria.