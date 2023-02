Venden alcohol a menores en fiestas clandestinas de Orizaba: alcalde

Boca del Río, Ver.-El alcalde de Orizaba, Juan Manuel Diez Franco, asevera que se ha detectado que particulares están organizando fiestas clandestinas en las que ofrecen bebidas alcohólicas a menores de edad, por lo que se llevan a cabo operativos para detectar estos casos para sancionar a los responsables.

A penas el pasado domingo, se informa sobre el resguardo de 64 menores de edad que ingerían bebidas alcohólicas en una fiesta clandestina, a quienes se les mantuvo bajo resguardo hasta la llegada de sus padres.

En ese tenor, menciona que a los menores no se les sancionó, ni se les detuvo como se había mencionado, ya que únicamente se les hizo el llamado para mantener la vigilancia sobre los menores.

¿Fueron sancionados los menores detectados tomando alcohol?

“¿Qué hicimos? Tomar a esos muchachos, llevarlos, resguardarlos para que no les pasara nada, no se les cobró, no estuvieron detenidos, y fueron entregados a sus padres porque estaban desprotegidos los muchachos de 14 15 años, Por eso no me voy a arrepentir y lo voy a seguir haciendo”, señala.

En ese sentido, detalla que a los organizadores de la fiesta se les impuso una sanción por parte del área de Comercio del Ayuntamiento de Orizaba, además de una inspección u sanción de parte de Protección Civil, debido a que no cumplían con los requisitos para realizar tal evento.

Sin embargo, el alcalde indica que se ha detectado que hay más lugares en donde estás fiestas son organizadas por particulares, que a cambio de un pago brindan bebidas embriagantes a los menores, lo que se encuentra prohibido, por lo que se continuará desplegando estos operativos.

Por otra parte, el alcalde Juan Manuel Diez Francos evita hablar sobre temas de seguridad, ante hechos de violencia que se han presentado en la región de las Altas Montañas; en lo que respecta a Orizaba afirma que se cuenta con la policía mejor capacitada del país.

“En Orizaba tenemos la mejor policía de la República, y te puedo decir que lógicamente del estado, son 150 elementos con sueltos por arriba de los 20 mil pesos”.