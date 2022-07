Fiscalía deberá confirmar si detuvo o no a Jorge “N”: Cuitláhuac García

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez señaló que será la Fiscalía General del Estado el organismo que confirme o rechace la presunta detención de Jorge “N”, extitular de la propia Fiscalía.

Este día se dio a conocer la supuesta detención del exfiscal, hecho que presuntamente se registró en Puerto Escondido, Oaxaca.

¿Qué dijo el gobernador Cuitláhuac García sobre la supuesta detención del exfiscal Jorge “N”?

Cuestionado al respecto, el mandatario estatal afirmó “nos tienen que informar de manera formal, tengo que esperar porque no puedo alimentar los rumores, tengo que esperar la parte formal de la instancia que es la Fiscalía”.

Recordó que la Fiscalía cuenta con convenios con organismos de varios estados, por lo que pudiera haber una relación con la Fiscalía de dicho estado de la República.

“En el lamentable caso del asesino serial se tuvo la colaboración de la Fiscalía de Morelos, de Querétaro y Tlaxcala, por lo que ya tiene tres órdenes de aprehensión. No olviden que la Fiscalía ha hecho convenios y acuerdos con las instancias que uno no tiene que inferir, ellos saben cuándo se tiene que llevar a cabo una investigación”, expuso.

Refirió que en la Mesa de Seguridad de este día no se trató el tema, por lo que deberá esperar a que la información sea dada a conocer.

“Es un hecho relevante, entonces lo van a informar o lo van a negar de un momento a otro, el Gobierno del Estado va a esperar la información respecto a este caso la información que pudiera ser pública la Fiscalía. No fue tema de la Mesa de Seguridad, si la Fiscal sabía o no, está en su derecho de reservar los datos, ella tiene restringida la información delicada, sensible, no sé si ella lo sabía o no, en ese momento no compartió nada y debo comportarme porque después va a ser usada mi declaración con fines políticos, un servidor va a esperar que la Fiscalía nos informe sobre el caso”, expuso.

Cuitláhuac García Jiménez señaló que será la FGE quien confirme o rechace la presunta detención de Jorge “N”, extitular de la propia Fiscalía | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

¿Por qué motivo el exfiscal es prófugo de la justicia?

Reiteró que esperará a que sea la Fiscalía quien proporcione la información sobre el tema, “tengo que esperar a que ellos den la información, la que es formal y vamos a esperar”.

Jorge “N” era prófugo de la justicia, dado que se emitió la orden de aprehensión en su contra bajo el proceso penal 296/2019, por el probable delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.