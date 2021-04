Deudas ahogan a familias; aumenta cartera vencida

Ante la crisis económica generada por la pandemia, en un año la cartera vencida se incrementó un 15%, porcentaje histórico registrado por el Banco de México, aseguró Teresa Carbajal Vázquez, representante del Barzón de Resistencia Civil en Veracruz.

"La pandemia nos ha dejado una situación económica de crisis vigente que cada día vemos en cifras y en situaciones de cobranza, estatus en el que se presentan las situaciones de moratoria que la ciudadanía va presentando", dijo.

Refirió que la cartera vencida en créditos bancarios alcanzó en febrero de 2021 la cifra más alta para dicho mes desde que hay registro en el Banco de México.

Explicó que las cifras oficiales demuestran el efecto de la crisis económica que se ve reflejada en la capacidad de pago de los usuarios, por lo que la cartera vencida llegó a 14 mil 689 millones de pesos a nivel nacional, es decir, aumentó del 15% con respecto a febrero del 2020.

Mencionó que a pesar de ello las instituciones bancarias se mantienen optimistas, ya que se apuesta a la colocación de crédito personal y de nómina como una forma de aliviar a la crisis económica.

Lo anterior, dijo, a pesar de que en el Congreso de la Unión se mantiene en discusión la aprobación de una iniciativa de ley relacionada con la cobranza delegada, la cual consiste en que los acreditantes puedan cobrar los créditos directamente de la nómina de los trabajadores.

Ante ello, consideró que la capacidad de pago está cada vez más mermada, pues hay incertidumbre en los ingresos y la conservación de los empleos porque la pandemia no ha pasado.

La recomendación para la ciudadanía sería que en la medida de lo posible se abstengan de contratar un nuevo crédito o nuevas deudas.

Y para quienes ya se encuentran en cartera vencida la recomendación es no precipitarse a firmar reestructuras porque éstas son "la gran trampa" de las instituciones crediticias que ofrecen a los clientes en moratoria la posibilidad de regularizarse.

Detalló que normalmente estas reestructuras traen trampas, tales como anular el saldo que ya se haya abonado a una deuda o firmar convenios que modifiquen la obligación principal con una nueva tasa de interés, plazos o garantías.

En algunos casos se puede dar, incluso, la constitución de hipotecas, lo cual comprometería a un largo plazo la solvencia y patrimonio de las personas.

En caso de que se tenga una demanda en juzgados, se debe realizar un defensa oportuna y con cautela firmar convenios judiciales, bajo la asesoría de expertos.

No deben dejarse presionar por el temor que se tenga y es necesario buscar asesoría jurídica que incluya la defensa del patrimonio familiar, nunca deben conseguir prestado para pagar una deuda porque eso podría poner en problemas más graves.

Finalmente, ofreció a la ciudadanía asesoría legal en caso de encontrarse en una situación de cobranza o cartera vencida, a fin de evitar poner en riesgo el patrimonio familiar.

PANDEMIA ORILLA A DEUDORES A REESTRUCTURAR

ORIZABA, Ver.- Debido a la pandemia las deudas ante el banco y financieras tuvieron que ser reestructuradas y la cartera vencida sufrió un incremento del 20 por ciento, así lo dio a conocer el director general de Servicios Financieros del Golfo, Iván Tamer Chahín.

En entrevista dijo que los sectores más golpeados fueron la industria sin chimenea y los prestadores de servicios, que hicieron una gran pausa debido al coronavirus, y de no recibir la ayuda del gobierno se incrementará significativamente la informalidad y también la inseguridad.

"Se detuvo mucho el movimiento económico en el país entero y la mayoría de los bancos dio plazos más largos a las empresas que debían dinero. Las financieras también, a título personal, a los deudores con préstamos personales de autos, de tarjetas de crédito, también se les tuvieron que otorgar ampliación de tiempo para el pago”, de tal forma que quienes tenían que hacer un pago cada mes, el que tenía que hacer en febrero, lo aplazaron para junio con un colchón de 6 meses y bajas tasas de interés.

Así como se ampliaron plazos para los deudores, también otro porcentaje de usuarios cayeron en cartera vencida, aunque siempre existen opciones para la reestructuración de créditos, de tal manera que el deudor pueda solventar sus deudas, siempre y cuando su negocio continúe trabajando.

Enfatizó que es importante que el gobierno federal apoye al sector empresarial, pues de no hacerlo llegarán a extremos trágicos, pues crecería la informalidad y todavía más, la delincuencia, pues el mensaje que dan a los inversionistas es negativo, lo que genera incertidumbre y resistencia a querer invertir. Finalmente, señaló que el 40% de la población económicamente activa es informal. “El principal riesgo es la falta de empleos, no hay generación de empleos y al no tener trabajo buscan otros medios para subsistir y con ello crece la inseguridad, la violencia y la migración”, concluyó.

