Personas trans marchan en Xalapa; piden visibilización e inclusión en el ámbito electoral

Para visibilizar a las personas trans, este domingo, 7 de abril, se realizó una marcha hacia Plaza Lerdo, la cual partió desde el Monumento a la Madre, en esta capital.

“Es una marcha de visibilización del Día de la Visibilidad Trans, que es el 31 de marzo. La semana pasada asistimos a Ciudad de México a una marcha pacífica (…) y hoy pues ya estamos aquí haciendo nuestra propia marcha, que será la primera marcha a nivel estado de Veracruz”, dijo Jocelyn Paulina Rodríguez Rodríguez, Coordinadora de Casa de las Muñecas Tiresias A.C.

Explicó que la idea es que se convierta también en una costumbre y que cada año se realice en el marco del 31 de marzo.

“Pues esperamos que se vaya haciendo costumbre cada año realizarla los 31 de marzo. Y como siempre, bueno, generalmente empiezan unos pocos, pero poco a poco, como va pasando el tiempo, va tomando su auge, esperamos que esta, que es nuestra primer marcha”, dijo.

Agregó que las personas trans siguen viviendo discriminación en varios sectores y que ahora se hace evidente por la época electoral.

“Más ahorita con este tema de electorales, pues no hay el apoyo, no hay la aceptación, no hay la inclusión, que es lo principal. No hay inclusión en los temas electorales, en los temas de partido. Si acaso dos personas, pero ojalá y esperemos que lleguen al lugar para que podamos seguir esta visibilización ante la sociedad”.

Dijo que es necesario que se reconozca que las personas trans no son personas conflictivas o que creen “desorden, sino que se den cuenta que somos personas que estamos organizadas, que sabemos trabajar y que tenemos esa parte de la visibilización para todos”.

Además, dijo que se debe resaltar que las mujeres trans están también capacitadas en varios temas y pueden participar en diferentes tareas.

“Para empezar, lo laboral. No hay tema laboral con las mujeres trans. Entonces, eso es lo que se debe dar cuenta la sociedad, que somos personas capaces de poder realizar y estar en cualquier lugar”.

En ese tenor, insistió en que las acciones afirmativas por parte de los órganos electorales hacia ese sector no han servido de nada en realidad porque sigue sin haber inclusión para las personas LGBT+ y en mayor medida para las personas trans.