Marchan por la concienciación y visibilización del autismo

Xalapa, Ver.- Este domingo se realizó una marcha en el centro de la ciudad con el objetivo de concientizar y visibilizar al autismo como una condición humana, pero también para pedir a la sociedad veracruzana, respeto, empatía, solidaridad y que se involucren en el conocimiento de ese trastorno.

De acuerdo con Rosa Virginia Martínez Conde, directora de INTEGRA, muchas veces los prejuicios o los mitos acerca de él hacen que se tenga una idea errónea de lo que es el autismo por lo que es importante conocerlo.

De acuerdo con Rosa Virginia Martínez Conde, directora de INTEGRA, los prejuicios o los mitos acerca del autismo hacen que se tenga una idea errónea / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Al grito de “Se ve, se siente, autismo está presente”, decenas de familias, algunas vestidas con playeras azules, color que simboliza el autismo, dijeron que, aunque por parte de las instituciones hay trabajo para incluir y mejorar las condiciones de las personas con ese trastorno, ha sido insuficiente.

“Creo que se están haciendo cosas, pero no son suficientes, creo que necesitamos seguir trabajando mucho y hacer sinergia el Estado, el municipio con las instituciones privadas para poder realmente generar situaciones de atención”.

Y es que agregó que en la entidad no hay certeza de cuántas personas con autismo hay, pese a ser el tercero con más población del país.

“Es necesario (…) tenemos una estadística que no es realmente de aquí de México pero que la tomamos de manera conservadora, es uno de cada 120 niños o 150, uno de cada 150 es autista”.

Sobre el hecho de que menores con el Trastorno del Espectro Autista (TEA) estén tomando clases en escuelas convencionales, dijo que no siempre hay situaciones de éxito, en ello.

“Muchas veces es exponerlos a demasiados retos que lejos de ayudarles, sí estresan a la familia y les estresan a ellos. Algunos, les puedo decir que sí, por el compromiso de los maestros, por el compromiso de los equipos de apoyo, por ejemplo, educación especial, pero no siempre”.

Se requiere más capacitación y conocimiento para los docentes, así como generar espacios seguros educativos para la atención de los niños con autismo / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

¿Los maestros requieren más asesoría sobre el tema del autismo?

Ante esto, consideró que se requiere más capacitación y conocimiento para los docentes, así como generar espacios seguros educativos para la atención de los niños, adolescentes y adultos.

“El autismo no se ve hasta que un niño tiene alguna cuestión de conducta y a veces no se sabe cómo acompañarlos. La recomendación a los padres es que a la menor señal de algunas dificultades en la interacción y en la comunicación social o que les llame la atención, busquen a un especialista para que no dejen pasar mucho tiempo y entonces el diagnóstico sea temprano y la atención también temprano”.

En ese sentido también dijo que es importante ser responsables profesionalmente para no sobre-diagnosticar y no sub-diagnosticar, “sino el que hace el diagnóstico, el que atiende autismo es el que conoce de autismo”.