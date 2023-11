Baja y austera la visita a panteones xalapeños este 2 de Noviembre

Xalapa, Ver.- En Día de Muertos de 2023 la austeridad se notó en las tumbas de panteones de Xalapa, lo cual es confirmado por visitantes, vendedores de flores, limpiatumbas, músicos y comerciantes en general.

Sumado a las bajas temperaturas, el 2 de noviembre, el movimiento en cementerios se observó reducido en comparación con 2022 y ni se diga con los años previos a la pandemia, coincidieron personas entrevistadas.

Te puede interesar: ¡Vive la tradición! Familias llegan a panteones para visitar a sus difuntos

Limpiadores de tumbas esperan repunte en sus servicios en Día de Muertos / Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Cempasúchil, moco de pavo, nube y polar son algunas de las flores que más hay en las tumbas. Sus costos son los más bajos y, a pesar de ello, son muchos los comerciantes que –dijeron– apenas recuperarán lo invertido.

Las rosas, cuyo costo por docena se elevó a los 130-150 pesos, quedaron en clara desventaja ante los rollos de 20, 30 y 40 pesos de otras flores, algunas de ellas silvestres.

Local Así lucen los panteones del puerto de Veracruz en 2 de Noviembre [Fotos]

Vendedores de coronas de fomi o papel encerado, como Carmita Pérez Cruz, lamentaron haber pagado 300 pesos por un espacio de dos metros cuando no repuntó la venta como esperaba. Con resignación, expresó que sus coronas no se pudren, no se pierden.

“Hay que visitar a nuestros muertitos, no nada más en estas fechas. No importa si nada más les traemos una flor o un ramo, si tenemos dinero o no”, manifestó Carlos Ortega Jazmín, quien viajó de Martínez de la Torre para visitar la tumba de su madre, en el panteón Palo Verde.

¡Suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube! Conoce más sobre distintos reportajes

Un girasol en las manos, una cubeta pequeña y una escobeta le acompañaron. No tuvo para pagar a uno de los tantos limpiatumbas, quienes cobraron entre 40 y 70 pesos por servicio.

n Día de Muertos de 2023 la austeridad se notó en las tumbas de panteones de Xalapa / Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Ellos dicen echarle ganas, tener esperanza de obtener un extra, pero esta vez, "o no hay dinero o a los vivos les dio frío; se acalambraron”, dije manteniendo el humor Roberto Valladares, quien en el Panteón Xalapeño solo ve pasar a la gente. El 1 de noviembre ganó 60 pesos.

Te puede interesar: ¡Cobró vida! Inauguran barda de panteón particular en Veracruz

¿Cuánto cobran mariachis por cantas en el panteón?

Igual situación vivieron los músicos. Sin importar el género ni que mantuvieron el precio de 50 pesos por canción que cobraron en 2022. “Está bien frío”, dijo Carlos Aldama, quien forma parte del Mariachi del Viento.

A pesar de la austeridad, a pesar del frío, a pesar del dengue que hizo que muchas personas acudieran con sus repelentes, hubo llamado a mantener viva la memoria de quienes cumplieron su ciclo en la vida.

Vendedores de coronas de fomi o papel encerado, como Carmita Pérez Cruz, lamentaron haber pagado 300 pesos por un espacio de dos metros cuando no repuntó la venta como esperaba / Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Memoria

De entre la gente sobresalió José Luis Orduña y Pérez, hombre de 75 años, espigado, de andar ágil, quien visitó el Panteón Xalapeño solo, con un ramo de flores para sus hermanos.

“Este ritual ancestral nos recuerda que ellos llegan entre aromas de cempasúchil y de copal. Soy de tradiciones, pongo altar. Para mí es una bendición este día. Vengo a recordarlos y estar un momento imaginando que llegan, dándole a la realidad una vuelta para soñar tantito que están conmigo”, expresó.

José Luis Orduña aseguró ser feliz el 2 de noviembre porque “la imaginación lleva a presentir y sentir a aquellos con quienes se ha compartido la vida”.

De entre la gente sobresalió José Luis Orduña y Pérez, hombre de 75 años, espigado, de andar ágil, quien visitó el Panteón Xalapeño solo, con un ramo de flores para sus hermanos / Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

“Una mente fría pensaría que ya no es necesario, pero cuando nacemos con el espíritu lleno de fuego, creemos que el amor se da aunque sea en el recuerdo, y vamos a pensar siempre en ellos. La nostalgia siempre nos va a invadir porque siguen siendo nuestros, son parte de nuestra historia”, declaró.

También recordaron a sus difuntos los integrantes de la familia Ladrón de Guevara Gutiérrez. Las flores fueron para los suegros, las abuelitas y los cuñados.

“Como somos cien por ciento mexicanos, hay que apoyar esta creencia y llevarla hasta donde podamos. Nosotros venimos en familia y en familia ponemos nuestra ofrenda, nuestro altar. Consideramos que es importante acudir al panteón tanto en Día en Muertos como en otras fechas; venimos cada mes o en sus cumpleaños”, comparten.

En 2023, los Ladrón de Guevara Gutiérrez solo acudieron para limpiar y colocar flores, pero comentan que regularmente asisten con alimentos y ponen la música que a sus difuntos les gustaba. Estos xalapeños cuestionan por qué no hacerles fiesta a quienes tanto dieron en vida.