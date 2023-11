Panteones de Veracruz, con baja afluencia en Día de Muertos

Veracruz, ver.- A pesar de las condiciones del tiempo, en este primero de noviembre familias porteñas visitaron las tumbas donde descansan los restos de sus fieles difuntos.

Sin embargo lo cierto es que los efectos del norte y la lluvia que se ha venido registrando desde ayer, repercutió mucho en la baja asistencia que se registró en los cementerios Jardín, Municipal y Particular.

¿Qué opinan los porteños de visitar los panteones en Día de Muertos?

Beatriz Adriana visita cada 1 de noviembre, desde hace 19 años, el panteón Particular de Veracruz para colocar flores en la tumba de su hija, a quien recuerda con mucha nostalgia y a quien en este día en particular le dedica diligentemente parte de su día, sin importar que haya sol, lluvia o fuertes vientos por el frente frío como fue este 2023.

Beatriz comparte que se trata de un día triste porque recuerda la partida de su pequeña, quien fue su pequeña hija. Si bien cuenta que durante el año es constante su visita para limpiar su lápida y colocar flores, esta fecha la siente presente.

“Nunca falto en esta fecha, pero siempre llego constantemente”, comparte mientras carga las flores que depositará frente a la tumba. La mujer pidió permiso para ausentarse de su trabajo por unas horas y visitar a su hija.

Un caso similar es el de Jack Brandon Espinoza Núñez, quien se tomó unas horas de la universidad para visitar a su papá, quien se encuentra descansando en el mismo panteón que la hija de Beatriz desde hace seis años.

Aunque ninguno de ellos se conoce, coinciden en la importancia de recordar a los muertos en estas fechas tan representativas.

Jack Brando afirma que desde que era un niño su familia le inculcó la importancia de estas celebraciones, pero el fallecimiento de su padre le dio un resignificado, ya que ahora siente más la relevancia de la fiesta.

“Los de mi generación no le dan tanta importancia porque creo que muchos no tienen familiares muertos y no han vivido esa experiencia que yo tengo, pero es algo que nos sirve para recortar y tener presente a nuestros familiares”.

“Desde que yo era pequeño se me ha ido inculcando esta tradición o costumbre de venir a visitar a nuestros familiares muertos”.

Panteones de Veracruz con poca afluencia de personas en Día de Muertos / Raúl Solis | Diario de Xalapa

El joven relata que además de la visita que realiza a sus familiares en el cementerio, por la tarde se organiza una reunión en su casa en la que se les recuerda y se les celebra, con la convicción de que en esta fecha regresan para convivir con ellos.

“Se hace un mini convivio en nuestra casa porque creemos que en esta fecha que se les recuerda hay que celebrarles”.

Del mismo modo, destaca la importancia de destacar esta fecha como algo representativo de los mexicanos, ya que es una tradición única en el mundo, que es admirada en otros países.

“De alguna u otra forma, desde hace muchísimos años esta es una celebración que nos define a los mexicanos, de alguna u otra forma se ha ido preservando esta tradición y es algo que nos da identidad como mexicanos”.