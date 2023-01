Insumos y competencia desleal de ambulantes afectaron a empresas: Canaco

Las ventas durante la temporada de Día de Reyes no resultaron como esperaban los negocios establecidos de la capital; la competencia desleal de ambulantes y el alza a insumos complicaron que se lograrán las metas de ingresos, señala el presidente la Canaco-Xalapa, Carlos Arturo Luna Gómez.



Expuso que será más complejo de lo previsto este año para las empresas de esta capital y del resto del país. Esto pese al aumento de alrededor del 10% en las ventas que registraron los comercios locales durante el último mes del año pasado, pero los números no fueron lo suficientemente altos para resarcir las pérdidas que dejó el periodo de pandemia.

Te puede interesar: Incremento salarial y vacaciones provocarían despidos en empresas, te contamos



El empresario resalta que si bien durante la pasada temporada de Reyes Magos hubo un pequeño aumento en las ventas de los comercios dedicados a la venta de juguetes y de otros productos que se obsequian durante esta temporada, no fue lo esperado por el sector.

Local No mezclar política con economía, piden empresarios a gobierno

Expone que la situación se complica para los negocios por el constante aumento a los insumos y a la logística para trasladar los productos a los distintos mercados.



Luna Gómez añada que a eso hay que agregar la competencia desleal que representan los ambulantes en las fechas decembrinas, “ha sido imposible erradicar ese problema, porque provoca pérdidas fuertes a quienes sí cumplen con pagos de servicios e impuestos”.



Precisamente las ventas por el Día de Reyes Magos es una fecha cuando los negocios son más afectados por la competencia desleal del comercio ambulante que "ofrece productos de baja calidad a un costo con el que no se puede competir”.



Además, comenta que ha sido complicado para las pequeñas y medianas empresas enfrentar contra el aumento inflacionario que afecta, principalmente, a los productos básicos que han sido mayores a otros años; les afecta gravemente a sus ingresos porque se impacta a todos los sectores productivos, les reducen al mínimo el poder adquisitivo de las empresas.

¿Por qué es complicado dar más vacaciones o aumentar salarios?



Luna Gómez remarca que no se debe olvidar que el 96 por ciento de las empresas son pequeñas y medianas, lo que dificulta poder enfrentar ahora un aumento salarial u más días de vacaciones, “porque muchas tendrán que hacer contrataciones extraordinarias para poder cumplir con esa obligación”.

Lee más: Veracruz: deuda pública crece y esto debe pagar cada persona



El empresario xalapeño expone que si bien eran medidas necesarias, “no estamos en contra, pero creemos que debió de hacerse de forma paulatina y no de tajo como se realizó el aumento de los días de vacaciones".

Local Aumento al salario y vacaciones "pegarán a empresas": Canaco



Otro punto que complica es el aumento al salario mínimo que entró el vigor a partir del 1 de enero, para que todos los trabajadores del país deben de percibir mínimamente 207 pesos diarios.



Reitera que no están en contra del aumento, pero se hace en un momento complicado, en el que todavía falta para lograr la estabilidad económica y no se han logrado los niveles de productividad de antes de la pandemia.



Explica que el mercado no se ha normalizado, porque aunque hay una mejoría respecto a 2021, no ha sido suficiente para que las empresas locales puedan recuperarse, concluyó.