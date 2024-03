Colectivo Solecito se pronuncia por desapariciones de mujeres, en Veracruz

Veracruz, Ver.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, integrantes del Colectivo Solecito exigen un alto a las desapariciones de mujeres debido a que en los últimos años se han incrementado los casos.

Como una protesta pacífica, el grupo de buscadoras se reunió este viernes en el zócalo de la ciudad de Veracruz para exigir que pare la violencia contra las mujeres, sobre todo en el tema de las desapariciones.

¿Cuántas mujeres han desaparecido en Veracruz en 2024?

Según exponen, en lo que va de este año, se han reportado al Colectivo alrededor de 12 mujeres desaparecidas; el último caso es el de la joven Susana Beatriz Espinoza Matanche de la colonia Reserva II, quien desapareció el pasado martes 27 de febrero.

“Son varias las mujeres que han desaparecido, no tenemos cifras exactas pero al menos dentro del Colectivo Solecito tenemos registro de 12 mujeres desaparecidas en lo que va de este año, pero sabemos que hay otras más y la pregunta es ¿Dónde están?”, indicó Consuelo Pardo Castillo.

Mencionó que lo preocupante de las desapariciones, es que las mujeres son jóvenes, incluso menores de edad por lo que piden a las autoridades estatales poner atención.

Refieren que hay casos de mujeres desaparecidas desde el 2015 y que son buscadas por sus familiares, algunas están dentro de esta agrupación.

“Nuestra lucha es encontrar a los desaparecidos, hay muchos casos de mujeres desaparecidas que vienen desde el 2015, ya no queremos más desaparecidos”, agregó.

La agrupación entregó volantes a las mujeres con información acerca de la violencia para que en caso de ser víctimas de algún tipo de abuso puedan denunciarlo y buscar ayuda en las distintas instancias de apoyo.

“Vamos a repartir estos folletos para que las mujeres sepan que no deben permitir la violencia, que no permitan los maltratros de sus parejas, ni de sus padres, ni familia, no es bonito estar así, deben conocer que no están solas, que hay personas que las pueden apoyar”, dijo María del Rosario Pérez otra de las madres buscadoras.