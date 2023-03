Gobernador llama a escuchar a las mujeres y no criticarlas en el marco del 8M

En el marco del Día Internacional de la Mujer de este 8 de marzo, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez llamó a la sociedad a atender las demandas de las mujeres y más que “criticarlas”, escucharlas.

“Los invito a que escuchen primero a las mujeres y ojalá la sociedad estemos atentos, pendientes y escucharlas”.

En entrevista señaló que la sociedad debe ser receptiva “porque todavía tiene tintes machistas desafortunadamente” por lo que es importante que se sean escuchadas.

“Más que criticarlas, que las escuchemos, que ampliemos nuestra visión y que vayamos entre toda la sociedad cada vez más erradicando este arcaico machismo con el que se nos formó a algunos incluso, yo creo que es muy importante que mañana las escuchemos y las que hablen sean mujeres”.

El mandatario estatal se negó a responder su habrá un operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública por la marcha que se prevé para mañana a las 15:30 horas en el centro de la ciudad.

¿Qué ocurrió con el jefe de Ayudantía?

En otro tema, García Jiménez afirmó que Carlos, jefe de la Ayudantía del Gobernador, fue separado de sus funciones desde el pasado 16 de enero.

Lo anterior al ser cuestionado sobre el reportaje de “Latinus” en donde se le señala de acosador sexual de elementos mujeres de la Secretaría de Seguridad Pública.

Explicó que fue requerido por la Secretaría de Marina y se separó de la función que tenía y se le dio de baja desde el 16 de enero.

“Que se investigue, que se determine, con las primeras indagaciones no era así como lo manifestaban, estamos sujetos a estas cuestiones, y se nos debe investigar a fondo y todo, no vamos a encubrir a nadie, eso ya lo saben. Pero en este caso en particular, fue separado de su cargo desde antes, ¿no sé por qué ahora lo sacaron?, pero eso no detiene las investigaciones”.

¿Qué señala el reporte de “Latinus”?

En el medio de comunicación “Latinus” se presentó el tema donde se establece que dos mujeres aseguran que fueron acosadas por Carlos y que en una reunión con autoridades se determinó atender el caso y la destitución del funcionario proveniente de la Secretaría de Marina.

“Yo no estaba enterado de estas denuncias, nosotros hicimos un mecanismo para que en cada dependencia se detecte cualquier tipo de acoso y hay un protocolo que se sigue por una formulación que hicimos nosotros para que ningún caso quede desatendido a través de las unidades de género y se determine las responsabilidades que puedan surgir”.