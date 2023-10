¡Amor del bueno! Pantaleón y Celedonia celebran una relación por casi 80 años

Veracruz, Ver.- Desde que se conocieron en un baile, Pantaleón de 98 años y Celedonia de 97 años han estado juntos por casi 80 años, gozan de buena salud y excelente memoria.

Con personalidades totalmente diferentes, él muy serio y callado y ella muy platicadora, Pantaleón Paredes Gallardo y Celedonia Osorio Marín aseguran que nunca se han peleado, que nunca han estado separados y que han llevado su relación a base de mucho amor.

Celedonia relata que conoció a su esposo en un baile que se celebró en una localidad llamada Casa Blanca sitio habitado por la familia Paredes.

“Nos conocimos en un baile, él me sacó a bailar y yo acepte, ahí platicamos un rato pero luego mi mamá me preguntó que me había dicho él, me preguntó si me enamoraba, yo le dije que no pero me pidió que le dijera que fuera el domingo para la casa y que ahí íbamos a platicar”, recuerda.

Después de ese domingo, iniciaron una relación de novios bajo la supervisión de su mamá; la visitaba por las tardes y platicaban mucho y aunque tenían intención de casarse en unos años, al final se fugaron.

“Tardamos como año y medio de novios hasta que nos fugamos, nos fuimos con la familia de él, mi mamá se enojó mucho pero regresamos a pedirle perdón y después ella lo quiso mucho, siempre nos apoyó, siempre se llevaron bien y nos casamos después y nos fuimos para Paso Limón ya llevamos muchos años juntos, ya perdí la cuenta”, expresa en medio de risas.

Asegura que en este tipo juntos, su relación ha sido de lo más bonita, pues jamás han tenido una discusión, nunca se han separado y la base siempre ha sido el amor.

Foto: Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

De hecho, a sus hijos y nietos les dan consejos para que lleven buena relación con sus parejas, pues reconocen que hoy en día hay muchos fracasos.

“Nosotros hemos estado juntos con mucho amor, a uno de mis nietos que ya tiene su segunda pareja siempre le digo que tome de ejemplo a su abuelo porque desde que estuvimos juntos la primera vez ya no nos separamos, él nunca andaba solo, siempre hemos andado juntos, nos platicamos todo, nunca nos peleamos, nuestro secreto es el amor”, externa.

La pareja de casi un centenario procreó un total de 11 hijos de los cuales sobreviven nueve y actualmente tienen cuatro tataranietos.

Hace poco, ambos adultos mayores se enfermaron de dengue y estuvieron muy graves, por lo que hubo temor entre los hijos y nietos, incluso pospusieron la celebración de los 98 años de don Pantaleón para que pudieran recuperarse y celebrar después.

“Para mi es una satisfacción muy grande tener a mis papás, tenerlos a los dos, yo soy el más chico de todos los hermanos tengo 62 años y junto con mi esposa nos hacemos cargo de su alimentación, de asearlos, mi mamá ya no puede caminar necesita de más apoyo, mi papá camina con su bastón, hace poquito se enfermaron de dengue y estuvieron graves pero gracias a Dios que lograron sobreponerse y aquí seguimos disfrutándolos, está pendiente la celebración del cumpleaños de mi papá porque le gusta hacerse sus pachangas”, comenta Rolando Paredes Osorio hijo de la pareja.

Pantaleón y Celedonia se levantan desde temprano y disfrutan de plácidas tardes sentados en el corredor de su casa rodeada de grandes árboles y plantas de distintas especies.

Les gusta saludar y platicar con todas aquellas personas que pasan por el lugar, quienes muestran mucho respeto por su edad y las vivencias que han acumulado en estos años.

Este 1 de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas de Edad que se refiere a todas las personas mayores de 60 años que según datos de la Organización de las Naciones Unidas, para el 2050 las personas mayores de 60 años o más serán 2 mil millones en todo el planeta.