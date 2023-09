Seguro los has comido: "Don Volo" lleva 26 años vendiendo en FCAS

Algunos lo ven como un simple vendedor, pero los alumnos de FCAS lo ven como parte esencial de su día a día. Y es que "Don Volo", lleva 40 años vendiendo sus ricos volovanes.

Situado en la entrada de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales (FCAS), Augurio González Piña, mejor conocido como "Don Voló" es un vendedor de volovanes de 63 años quien con su carisma y amabilidad, se ha ganado el cariño de alumnos, administrativos, maestros y exalumnos.

¿De dónde es originario Augurio González, alias "Don Volo"?

Originario de la ciudad de Coatepec "Volo" cómo lo llaman los alumnos con cariño y respeto, comienza su rutina a las 4:30 de la mañana para alistarse e ir a recoger sus volovanes a las 7:00 am, los cuales expresa, paga porque se los hagan de buena manera e ingredientes frescos especiales para los estudiantes FCAS.

Desde las 4:30 AM inicia la jornada de Don Volo | Foto: Daniel Casco | Diario de Xalapa

Es en esta facultad dónde lleva 26 años vendiendo volovanes y dónde pone su puestito desde las 9:30 am hasta las 4:00 pm.

"Yo no trato de hacer negocio con ellos (los alumnos) hay que ver por su economía, yo trato de darles un precio justo a $15 pesos, en otros lugares lo dan a $20, $25 pesos, yo me conformo con ganar para comer, con sacar mi inversión. Mientras los alumnos le echen ganas, esa es mi intención y luego regresan con su título y me dicen mira Voló ya tengo mi título", expresa.

¿Cómo es la relación de Don Volo con los estudiantes?

"Buenos días Volo" pasan los alumnos saludando a González Piña y él les responde preguntándoles "¿de cuál te guardo?" O recordándoles su sabor preferido.

El maneja diferentes sabores como jamón con queso con piña o sin piña, 3 quesos, choriqueso, pollo, princesas que llevan salchicha, queso de hebra, queso amarillo, chile chipotle y piña o el "Volivolo" que lleva pollo, salchicha, jamón, queso amarillo y queso de hebra o dulces de piña, manjar, zarzamora con queso philadelphia, el costo de su volovan era de $13 pesos, no obstante confiesa que fueron los mismos alumnos quienes lo subieron a $15 pesos.

"Don Volo" depende totalmente de la venta de su producto, por lo que durante pandemia se enfrentó a una crisis. Y es que el cierre de escuelas y facultades lo obligó a cambio de lugar de trabajo, situándose en las afueras de la oficina de Correos de México, en el centro de Xalapa.

Fue hasta ese punto al que llegaron alumnos y exalumnos solidarios a comprarle e incluso a hacerle publicidad, "estoy agradecidisimo con FCAS, me llevaban despensas, me ayudaron económicamente, fue el momento donde más yo lo necesite e incluso, un exalumno al cuál yo le regalaba volovanes, el diputado Omar Miranda me ayudó a hablar con el director de comercio para que me dejaran establecer en Correos", comparte.

¿Cómo son los pagos con Don Volo?

El dinero no es un impedimento para los estudiantes ya que "Don Volo" les da fiado o se los da a "crédito" con facilidad de pagarle en quincena que es cuando sus papás les dan para sus gastos.

Y es que, reconoce que es una forma de apoyar a los alumnos en su camino de formación profesional. "Si no tienen dinero, no hay problema que coma su volovan, algun día van a tener, hay exalumnos que ahora son docentes en esta facultad, trabajan en la Fiscalía, en el Palacio. Muchos me dicen que soy tonto porque los regalo o se los fio, pero no me importa lo importante es que ellos tengan algo en su estómago. Y lo satisfactorio es cuando regresan a verme y los veo todos unos profesionistas y me compran" expresa con mucha alegría "Volo".

Don Volo, inconfundible con su pollo de plástico | Foto: Daniel Casco | Diario de Xalapa

Alumnos que iban transitando nos confiesan que les gustan mucho porque siempre están calientitos, muy ricos y "grandesitos", otros que eran de nuevo ingreso confiesan que estos volovanes se los recomendaban muchisimo.

Entre los clientes de Don Volo llegó Alejandro quien egresó hace 8 años de FCAS pero suele regresar con su hija a comprarle unos volovanes. "Él (don Volo) nos apoyaba, no traíamos dinero y nos echaba la mano, nos daba consejos, se volvió un amigo y cuando faltaba, la escuela no era la misma" confiesa.

Por otro lado la maestra Natali, quién además es egresada de FCAS, aseguró que como estudiantes el precio tan accesible de sus volovanes fue un gran apoyo porque es un alimento que no ha perdido su buen y rico sabor, por lo que ahora como docente no lo olvida y continua comprando. “Recomiendo probar el de jamón con queso y piña y el de chorizo”, señala.

Si no puedes venir hasta la Facultad y te gustaría consumir sus deliciosos volovanes para alguna fiesta o evento puedes realizar tu pedido al número 2283565656.