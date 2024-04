Diócesis de Veracruz dispuesta a apoyar a pescadores para reponer imagen robada de San Sebastián

Veracruz, Ver.- La Diócesis de Veracruz manifestó su disposición de apoyar los pescadores para reponer la nueva imagen, tras el robo que sufrieran hace mes y medio de la figura de San Sebastián en el muelle de los pescadores.

El Obispo de Veracruz, Carlos Briseño Arch lamentó el hecho, pues el impacto fue más para los creyentes que el valor económico de la imagen, ya que se trataba una figura hecha de yeso.

“Bueno si la robaron, seguramente van a conseguir otra, pero bueno al final de cuentas es una de las cosas curiosas como igual van a conseguir otra y van a protegerla más, supongo que esa va a ser la respuesta”.

El ministro de la iglesia católica dijo desconocer los motivos que encausó a la o las personas a sustraer esa imagen, pues insiste que no se trata de una figura de arte sacro.

“En realidad esas imágenes no tienen un valor económico muy fuerte, no es una imagen antigua, no es una imagen de arte sacro, son imágenes normales y a veces las personas piensan que son muy valiosas y se las llevan, y bueno asi es esto”, condenó.

En ese sentido, Briseño Arch reiteró la disposición de la iglesia católica de apoyar a los pescadores veracruzanos en la reposición de la nueva imagen en caso de que se acerquen.

“Si claro, ahí se verá que se puede hacer”, expresó el presbítero.

Hay que recordar que tras el robo de la figura de San Sebastián del muelle de los pecadores, pescadores veracruzanos manifestaron su intención de sustituir la imagen y analizan si se coloca nuevamente al santo patrono de la ciudad de Veracruz o una de la virgen denominada Stella Maris.

¿Por qué la imagen de San Sebastián no estaba fija en el nicho?

De acuerdo al presidente de la Federación de Pescadores, Bernardo Hernández, San Sebastián, estaba solamente sobrepuesto porque constantemente los retiraban para limpiar el nicho y darle mantenimiento, situación que fue aprovechada por los amantes de lo ajeno para llevársela.

El Obispo de Veracruz, Carlos Briseño Archh | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Aunque Stella Maris es la patrona de los hombres en la mar, los pecadores adoptaron a San Sebastián porque además de ser el patrono de la ciudad de Veracruz, se han encomendado a él y han tenido buena pesca tras las peregrinaciones náuticas que le han realizado.