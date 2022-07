Diputada de Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas, segunda en dar positivo a Covid-19

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán, es la segunda integrante del Congreso local en dar positivo a Covid-19.

A través de sus redes sociales la legisladora dio a conocer la noticia, a fin de que las personas que convivieron con ella tomen las precauciones necesarias.

“Pues tan positiva soy que hasta al COVID volvía a decir que sí”, fue el breve mensaje que compartió en sus redes sociales, donde recibió varias muestras de apoyo.

Esta es la segunda ocasión que la legisladora es positiva a coronavirus.

La primera ocasión en que contrajo el virus fue en noviembre de 2020, previo a ser candidata a la diputación local.

En esa ocasión, la diputada permaneció aislada, a fin de evitar contagiar a sus hijos amigos o familiares.

Legisladora del PRI, Anilú Ingram Vallines también dio positivo a Covid-19

La legisladora es la segunda en dar a conocer que es positiva a esta enfermedad, la primera fue la legisladora del PRI, Anilú Ingram Vallines.

"No me salvé del #Covid. Estaba en el H. Congreso del Estado de Veracruz cuando sentí un pequeño dolor de garganta, lo que me obligó a realizarme la prueba. Hay que ser responsables. Estoy en casa y oxígeno bien. #Cuidense", fue el mensaje que compartió en sus redes la priista.

Se debe precisar que las sesiones del Congreso local se han realizado de manera virtual; sin embargo, algunos de los legisladores sí se presentan a sus oficinas para conectarse vía internet y participar en la plenaria.