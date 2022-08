Diputada Rosalba Valencia, mujer de lucha e ideales: Gómez Cazarín

En Minatitlán, la diputada federal Rosalba Valencia representa a la auténtica mujer minatitleca, de lucha, fuertes ideales y convicciones que pone al servicio de los veracruzanos, y los resultados son contundentes a favor de Veracruz, aseguró el diputado local Juan Javier Gómez Cazarín.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, del Congreso local enfatizó que el aprecio y respaldo de la gente no se compran, se ganan participando de manera efectiva en la lucha social y siempre del lado del pueblo, como lo ha hecho la auténtica minatitleca, la diputada federal Rosalba Valencia.

Gómez Cazarín reconoció los logros alcanzados por Rosalba Valencia en su primer año como representante del Distrito Federal XIV de Minatitlán, quien le ha respondido al pueblo con un fuerte compromiso ético, moral y político a favor de quienes más lo necesitan.

Dijo que ha respondido con creces a las expectativas de más de 97 mil personas que le dieron su voto en las urnas, porque conocen su lucha como docente y como minatitleca, la cual no es de ahora, sino de siempre.

Felicitó a la legisladora por trabajar desde la Cámara de Diputados federal dura y arduamente por los intereses del pueblo y para cristalizar el proyecto de nación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también recorriendo su distrito escuchando a la gente, como hoy se hace en la Cuarta Transformación.

Refirió que en este movimiento no hay espacio para la simulación; o se está del lado del pueblo o no, y Rosalba Valencia se ha ganado el aprecio de la ciudadanía con su trato generoso y humilde.

La diputada federal más votada en Veracruz rindió ayer su primer informe ante el pueblo de Minatitlán, dándose cita, además, ciudadanos de Las Choapas, Agua Dulce, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Nanchital, Hueyapan de Ocampo, Uxpanapa, Los Tuxtlas y Cosamaloapan.

De igual forma, Eleazar Guerrero, Zenyazen Escobar García, Víctor Palacios y legisladores locales como Perla Romero, Paul Martínez y Sergio Guzmán, así como el secretario general del Congreso, Domingo Bahena, entre otras personalidades.