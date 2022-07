¡Directo al bolsillo! Aumentan precios de productos Bimbo; ya hay lista de costos

Veracruz, Ver.- Este lunes 18 de julio entró en vigor el aumento al precio de la panadería dulce de la marca Bimbo en tiendas de la zona conurbada Veracruz -Boca del Río.

El ajuste en el costo fue de dos a tres pesos por producto en casi todos sus productos, de acuerdo con propietarios de tienditas.

Andrés Toy, quien es propietario de una tienda de abarrotes en Boca del Río, indica que el único producto que no subió su costo es el pan Bimbo Blanco, ya que tanto la presentación mediana como grande mantiene su precio en 38 y 42 pesos, respectivamente.

Otros productos como las Rebanadas pasaron de 10 a 12 pesos, el Pay de Piña de 15 a 18, las donitas espolvoreadas de 12 a 16 pesos, los roles con pasas cuestan 36 pesos y las Donitas Bimbo 17 pesos.

“Subió casi todo, menos el pan Bimbo blanco chico y grande, pero todo subió entre dos y tres pesos por pieza. Hablamos de todos los productos que llevan harina, tanto Bimbo como Marinela”.

Sin embargo, el aumento por el momento solo se realizó en tiendas de abarrotes, ya que en cadenas de tiendas de conveniencia este aumento todavía no es aplicado, aunque no se descarta que ocurra en los siguientes días. Empleados de estas tiendas de conveniencias, explican que por el momento el proveedor no ha informado sobre el aumento de los costos en productos de la marca Bimbo, los cuales se venden todavía al mismo precio.

Explican que los canales de distribución en muchas ocasiones permite mantener los precios más bajos que en algunas tiendas cuando se tratan de estos productos; no obstante, eventualmente aumentan su precio.

Sobre el aumento, propietarios de tiendas prevén que esto cause una reducción de 40 por ciento en las ventas en general de este tipo de productos.

En el caso del comerciante Andrés Toy, menciona que ya informó a sus clientes sobre el aumento en los precios desde hace varios días que se dio el aviso por parte de la empresa sobre el aumento en los costos.

En algunos casos, señala que los aumentos en los precios se aplicaron desde la semana pasada, ya que los productos ya cuentan con el etiquetado de los nuevos costos, en casos como el suyo prefirió mantenerlos hasta que se hicieran efectivos en la adquisición de la mercancía.

“Si me pega en la venta, cada cambio que hay nos pega, yo diría que nos baja como 40 por ciento la venta. Yo les fui comentando a mis clientes que a partir de esta semana se vería el aumento”, detalla.