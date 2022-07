¿Dieta obligatoria? Productos Bimbo suben de precio y comerciantes temen caída en ventas

Personal que atiende en tienditas y negocios de autoservicio asegura que el aumento en los precios de algunos productos de la marca Bimbo implicará un duro golpe a la economía de las familias que son consumidoras de estos. Advierten que se trata de productos que forman parte de la dieta de las y los xalapeños que suelen consumirlos en el desayuno o la cena.

Por su parte, amas de casa se dijeron preocupadas de que el pan para el café, el sándwich de los niños o las quesadillas para cenar vayan a costarles más caras con un nuevo aumento en los precios.

Reconocen que aunque se tiene la posibilidad de comprar en panaderías locales, muchas de ellas también han hecho ajustes en sus precios debido al aumento en la materia prima para el pan.

¿Con aumento bajarán las ventas de Bimbo en Xalapa?

Jaime, quien atiende desde hace más de 10 años una tiendita ubicada en la zona de Las Trancas, asegura que el pan dulce Bimbo se ha ido convirtiendo poco a poco en un lujo para muchas personas que no pueden pagarlo. Sin embargo, advierte que un nuevo aumento sería "terrible" sobre todo si este incluye al pan de caja que es el producto más solicitado de esta empresa.

Muchos usarán el aumento como excusa para iniciar las "dietas" | Foto: René Corrales |

"El pan dulce tiene sustituto, hay mucha gente que ya no lo compra porque se le hace muy caro a comparación con los precios de las panaderías pero el pan de los sándwiches si es fundamental en los desayunos de las familias. Es lo que más se mueve aquí", explica.

El tendero confirmó que hasta el momento, la empresa no le ha informado del aumento que ya fue confirmado a nivel nacional ni del nuevo precio. No obstante, explica que actualmente el precio de los paquetes de pan dulce "familiar" cómo los roles o los panqués van de los 35 a los 40 pesos mientras que los panes más pequeños van de los 15 a los 25 pesos, dependiendo de la presentación. Esto dijo, ya es un precio significativo por lo que se vislumbra que las ventas bajen al aplicarse los nuevos costos. "Es un pan que no cualquiera puede pagar y muchas personas prefieren caminar un poco más e ir a una panadería para ahorrarse unos pesos. Sobre todo en el caso de los negocios que tenemos panadería cerca", explica.

¿Gente empezará la dieta con el alza al pan?

Minerva Sánchez, ama de casa, señala que el aumento en los precios que tendrán algunos productos de la marca Bimbo, Tía Rosa, Sanísimo y Milpa Real si afectará en sus bolsillos. “Habrá que ver qué tanto sube aunque la verdad es que cualquier aumento impacta en la economía y se suma a todo lo demás que ha ido para arriba”, explica.





Sin embargo, con humor asegura que este será el “empujoncito” que necesitaba para empezar la dieta por lo que a partir del lunes dejará de comprarlo. “Yo le pedía una señal al destino para dejar de comer pan y ya me la dio. Ese es el empujoncito para empezar la dieta”.

La xalapeña no descarta que el aumento que aplicaría la empresa Bimbo a partir de este lunes sea replicado en aquellas panaderías locales que aún no lo han hecho. Y es que, destaca que el aumento en productos como huevos, harina o leche tarde o temprano se tenía que ver reflejado en los precios finales. “Era de esperarse, desde que vimos que empezaron a subir productos básicos sabíamos que seguían más aumentos. El problema es que todo sube menos los salarios”.

De acuerdo a la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) a partir de hoy entran en vigor los nuevos precios. Los bimbuñuelos de 6 piezas pasarán a costar 19 pesos; los colchones, 14 pesos; las cochas de dos piezas, 20 pesos y las tortillinas de 12 piezas, 22 pesos. Por su parte, el pan blanco chico costará 34 pesos, el pan blanco grande 42 pesos y el pan integral grande, 50 pesos.

¿Se acaba el gusto culposo en la zona conurbada?

Con el aumento de los productos de la empresa panificadora más grande del país propietarios de tienditas y consumidores expresan que cada vez hay menos alternativas para satisfacer la despensa familiar pues ahora “no habrá ni para el gusto culposo”.

Luego de que Bimbo anunció un aumento en sus productos a partir del lunes 18 de julio, consumidores como la señora Julia Hernández aseguran que desde hace un par de meses que se notó un aumento en presentaciones como el pan blanco para emparedados. “Para mí no es nuevo, noté que por ejemplo a principios de año el pan estaba en los 30 y tantos pesos y empezó como que de un peso a subir y ahora lo compro en 40 a 45 pesos dependen de las tiendas, aunque en el supermercado creo que aún no llega a los 40 pesos pero todo esta muy caro, mejor ir a la panadería comprar michas para torta que también han subido de 4 a 6 pesos pero es mucha diferencia”, expresa.

Héctor Figueroa otro de los consumidores asegura que todas los dulces y golosinas también han tenido un aumento en los últimos días pues como padre de familia de vez en cuando agrega en la despensa panes y pastelitos para premiar a sus hijos. “Ya no habrá para el gusto culposo como le llaman, en casa si consumimos algunos pastelitos y golosinas, de Bimbo compramos los roles de canela pero si están en los 34 pesos no quiero imaginar cuánto subirá; el gansito subió, las gomitas y panditas están arriba de los 16 pesos casi igual que una Coca-Cola”, expone.

Ante esto los propietarios de tienditas señalan que este fin de semana estarán ofertando todo el producto en existencia porque a partir del lunes habrá nuevos precios y tendrán que sacar lo que tienen para no batallar con la caducidad.

“Este fin de semana se ofertó todo lo que tenemos en vitrina porque vienen nuevos precios, ahorita estamos promocionando las donas en 20 pesos que es lo que más tenemos por van a subir, el Nito que es un producto muy solicitado por los niños a 15 pesos”, agrega.

Patricia Rodríguez propietaria de un minisúper señala que este sábado los proveedores estarán entregando los nuevos precios y hay mucha nerviosismo entre los pequeños empresarios.

“A mí me entregan lista de precios; la verdad estoy que tiemblo, todo está muy caro, la gente se queja a diario, pero nosotros no podemos hacer nada, ellos nos traen un precio sugerido y nosotros vemos cómo le hacemos para sacar la inversión”, argumenta.

(Con información de Ingrid Ruiz)