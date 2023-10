¿Ya tienes el tuyo? Incrementa ventas de disfraces en Xalapa

En 2023, en Xalapa hay furor por los disfraces, así lo confirman encargados de establecimientos, quienes coinciden en que hay un incremento en ventas, tanto de trajes completos como de accesorios por separado.

Algo curioso sucede pues no hay un disfraz más buscado. Los compradores piden tanto los tradicionales como de personajes de series o películas más recientes.

Las capas, con o sin capucha, de entre 250 y 600 pesos están entre las más solicitadas, para complementar distintos personajes, como Drácula, el Zorro, Caperucita Malvada, Cruela o de la Edad Media como el Cuervo.

En el caso de las personas jóvenes, en promedio dicen destinar entre 100 y hasta mil pesos para el disfraz que quieren y usarán en las fiestas programadas entre el 27 de octubre y el 3 de noviembre.

Niñas, niños y adolescentes acuden con sus papás y se adaptan a los presupuestos asignados; sus disfraces serán para las fiestas de sus escuelas y, en ambos casos, comentan ya prepararse para los desfiles de catrinas y catrines.

La costurera Carolina Gutiérrez Ortiz afirma que todavía hay quienes la buscan para la confección de disfraces, pero observa que la mayoría de las personas ya prefiere hacer personalmente adaptaciones a su ropa o comprar los disfraces más comerciales.

“A diferencia de 2020, cuando todo se cayó por la pandemia, ahora sí vemos la diferencia. Ha habido un aumento del 60-70 por ciento y todavía faltan los días buenos”, expresa Carlos Valladares, quien atiende en la céntrica calle de Clavijero.

En esta misma área, en Festival Tiendas y Disfraces mantienen incluso algunas promociones. Sus vestidos más caros son de 530 pesos y aplican algunos descuentos; lo más barato son máscaras de plástico de 25 pesos.

Hay gran diversidad de pelucas y máscaras | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

En los distintos negocios hay gran diversidad de pelucas y máscaras, cuyos precios están entre los 25 y hasta 400 pesos; sobresalen las máscaras de la Monja; de Michael Myers, de la serie de películas Halloween; de Pennywise, el payaso bailarín (Eso), y las máscaras siniestras contra la peste bubónica.

Una de las personas que ya tiene su disfraz es Karla Montesinos Ayala, de 16 años, quien solo compró maquillaje blanco y mallas, pues adaptó ropa que ya tenía y está lista para su fiesta el próximo 28 de octubre. Ella irá vestida de Merlina Addams.

“Será mi primera fiesta. Nunca me había tocado ir a una y estoy muy emocionada. Y no, no creo que estemos recreando un Halloween porque no salimos con eso del dulce o truco. Creo que es nada más una bonita forma de celebrar que estamos vivos”, expresa.