En Veracruz, docentes protestan para exigir cambio de supervisor escolar

Veracruz, Ver.- Docentes del nivel telesecundaria se manifestaron en calles del centro histórico de Veracruz para exigir cambio de supervisor escolar de este grado.

¿Por qué exigen el cambio del supervisor escolar en Veracruz?

Lo acusan de presunto abuso de autoridad y de impedir la reubicación de algunos maestros, además de incurrir en supuesto acoso sexual y laboral, incluso de llevarse equipos de aire acondicionado.

Karina Martínez, secretaría de conflictos de la delegación D2-64, reclama que desde hace semanas el grupo de inconformes se encuentra instalado en las afueras del palacio federal, ante la falta de actuar por parte de las autoridades educativas para remover a la persona.

“Tenemos más de diez días sin solución, en la secretaría nos dijeron que se van a llevar dos meses y dijimos que no podemos esperar. Seguimos en Palacio Federal, porque no tenemos respuesta ni solución. Tenemos diez años con el supervisor de telesecundaria y nos ha violentado de diferentes maneras. Pese a sus faltas, la secretaría no actúa para darle una recomendación. De cambio de centro de trabajo”, denuncia.

¿Cuántos alumnos son afectados por dicha situación?

Agrega que son 16 centros escolares "parados" y más de mil alumnos que están sin tomar clases. Se trata de los municipios Veracruz, Boca del Río, Paso de Ovejas, Camarón de Tejeda, Manlio Fabio Altamirano y Soledad de Doblado.

Dijeron estar conscientes de las afectaciones que están provocando a los estudiantes, pero recuerda que llevan diez años de alzar la voz, sin que nadie les haga caso.

"Nosotros de verdad queremos regresar a nuestros centros escolares, queremos regresar a nuestras escuelas, pero también queremos que nos den la certeza de que esta tortura va a acabar y no ha sido así", subrayaron.

Los docentes señalaron que son cerca de mil alumnos que están sin tomar clases | Foto: Cortesía | Lizbeth Inclán

La representante delegacional de la Secretaría de Educación de Veracruz aseveró contar con quejas en contra del funcionario por supuesto uso de datos personales sin consentimiento de los docentes y hasta creación de una "lista negra" para quienes lo confrontan.

La manifestación tardó unos minutos en la avenida Independencia y poco después se retiró.