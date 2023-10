Denuncian falta de aire acondicionado en clínica del IMSS de Veracruz

Veracruz, Ver.- Derechohabientes de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 68 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la ciudad de Veracruz denunciaron la falta de aire acondicionado en una parte de las instalaciones.

De acuerdo a derechohabientes es insoportable las altas temperaturas en el área de consultorios generales, que es donde se presenta esta problemática.

¿Qué dicen las personas afectadas?

Catalina, una de las afectadas, comenta que tuvo que esperar, soplando una hoja que tenía a mano, mientras que la sensación térmica se elevaba conforme avanzaba el día.

Otra usuaria de la tercera edad asegura que la falta de aire acondicionado representa un impacto para la salud de los que acuden, pues recuerda que la mayoría que asiste es porque está enfermo, agravándole su condición.

"No hay clima, no sirve para nada parece que estamos en una olla de frijoles, la gente está abanicándose porque no hay clima (...) Ya se siente el trancazo, hay bastante gente y a eso viene uno a consulta porque está uno enfermo".

Jorge González, otro paciente platica que enfermeras y doctores llevan sus propios ventiladores para aguantar la jornada laboral, pero los usuarios no les queda más que soplarse con lo que tengan a la mano.

Otra persona de la tercera edad, reprocha que en las oficinas administrativas haya clima, mientras los pacientes sean los castigados, “por fortuna venimos con suerte porque llegamos a las 9:30 de la mañana y ya vamos de salida 10:30 aproximadamente".

Los pacientes exigen una solución ante estas condiciones extremas, pues ya lleva varias semanas. La Unidad de Medicina Familiar se ubica en la avenida Montesinos en el centro de la ciudad de la Veracruz.