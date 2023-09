Docentes denuncian extorsión e intento de secuestro; autoridades se lavan las manos: diputada

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán aseguró que docentes de varias partes del estado han denunciado actos de extorsión e intento de secuestro, hechos ante los cuales la Secretaría de Educación de Veracruz y la Fiscalía General del Estado se “lavan las manos”.

¿En qué zonas de Veracruz han denunciado dichos actos?

En entrevista, realizada en el marco de la guardia de honor en el monumento a Miguel Hidalgo, indicó que este tipo de actos se han denunciado por docentes de las zonas de Coatzacoalcos, Orizaba, Río Blanco, y Cosautlán.

“Yo sigo recibiendo llamadas telefónicas de compañeras y compañeros docentes solicitando su cambio por inseguridad, sabemos que eso no ha bajado, está al alza y ya hubo una publicación nacional en donde se dice, en seguridad Veracruz está perdido totalmente”, dijo.

Puntualizó que los docentes son amenazados con frecuencia, por lo que muchos buscan cambiar de espacio de trabajo.

Manifestó que la problemática recae en que no se han establecido los criterios a retomar para considerar estos hechos un riesgo, pues mientras en la SEV les piden a los docentes el acta certificada de la denuncia, en la Fiscalía se les niega la entrega de la copia de la misma.

“Hay docentes que están amenazados, sobre todo en Telesecundarias, Telebachilleratos y aunque hagan las denuncias no se atiende. Es un tema mayor y la Secretaría de Educación y la Fiscalía no se ponen de acuerdo, porque para cambiar un maestro urge que se sienten a homologar criterios, los mandamos a denunciar porque es la vía legal para que denuncien secuestros, amenazas. La SEV les pide cosas que la Fiscalía dice que no, se lavan las manos y los compañeros siguen en zona de peligro”, expuso.

Recordó que parte de esta problemática también ha alcanzado a los pasantes de Medicina, “no se van a los Centros de Salud porque los han perseguido, los han secuestrado”.

Ruth Callejas Roldán, diputada local de Movimiento Ciudadano, aseguró que docentes de varias partes del estado han denunciado dichos actos | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

En ese tenor, la legisladora pidió al titular de la SEV, Zenyazen Escobar García renunciar a su cargo y continuar con sus acciones de campaña en su intento de ser candidato a la gubernatura o la senaduría.

Destacó que se tienen graves problemáticas en torno a la asignación de docentes, especialmente en las comunidades indígenas.

“Tenemos falta de docentes en Educación Indígena, tenemos falta de docentes en secundarias, horas que no se han cubierto, compañeros que se han ido de comisión y que no cubren esos espacios, yo le pido al secretario que deje de andar en campaña y se ponga a trabajar”, comentó.

Manifestó que en la zona del Uxpanapa faltan 19 maestros en dos comunidades, entre secundaria y primaria.

Este tipo de actos se han denunciado por docentes de las zonas de Coatzacoalcos, Orizaba, Río Blanco, y Cosautlán | Foto ilustrativa: René Corrales/Diario de Xalapa

“En las zonas indígenas es donde existe más carencia de docentes, además de que nuestros compañeros no quieren irse por la inseguridad, por la falta de presupuesto y eso se complica en asignación. Termina la administración federal, termina la administración estatal, estamos en los cierres de presupuesto, lo que creo es que, si van a seguir violando la ley electoral los partidos políticos y no esperando a los tiempos y los funcionarios haciendo campaña, yo les pido que renuncien, que se vayan a hacer campaña y dejen trabajar a quien se ponga”, agregó.