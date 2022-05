¿Dónde está Viridiana?; protestan por desaparición; "está resguardada"

Córdoba, Ver.- Deportista, madre y amiga, ella es Viridiana Moreno Vásquez, quien desde el 18 de mayo salió de su casa a una supuesta entrevista de trabajo, entrevista que nunca sucedió y desde ese día se encuentra desaparecida. Esta tarde cientos de personas salieron a las calles para exigir a las autoridades respuestas y dar con su paradero.

Dos marchas consecutivas en Cardel y Tlaltetela, así como publicaciones en redes sociales buscando una esperanza de dar pistas que lleven a encontrar a "Viri" como le dicen sus amigos, con carteles y mensajes en donde exigen al gobernador más acción y que regrese con vida, sana y salva la joven de 31 años.

Te puede interesar: Luto Nacional por las mujeres: Xalapeñas se unen a protesta

"Queremos que regrese Viridiana", "Viri me escuchas, tu madre esta en la lucha", fueron algunas de las exigencias de la marcha en Cardel.





Quién es Viridiana Moreno Vásquez

Nacida en Tlaltetela, Viridiana tiene 31 años y es madre de un niño de 10 años, hija de Aurora y Enrique Moreno vivió en ese municipio hasta que conoció a Javier Rodríguez y se fue a vivir al municipio de La Antigua en la comunidad de Cardel en donde formó una familia al lado de su hijo y su esposo.

Local No fue un accidente: responden familiares y amigos de Montse

Apasionada del fútbol y deportista que inculcó en su hijo esta afición, una amiga incondicional que mantenía contacto frecuente con sus compañeras de escuela en Tlaltetela, así lo relata Ariana, quien junto con familiares y conocidos de este lugar organizaron la marcha en Tlaltetela para exigir se esclarezca pronto los hechos.

Los hechos

El pasado miércoles 18 de mayo Viri se despidió de su familia para ir a una entrevista de trabajo la cual había presuntamente confirmado con una reclutadora del Hotel Bienvenido ubicado en Cardel.

Cerca de las 16:00 horas del día subió a la motoneta azul Italika con placas de circulación 26YJD para acudir a la entrevista de trabajo en donde la vacante era de recepcionista del mencionado hotel a partir de ese momento sus amigos y familiares perdieron todo contacto con ella.

Cabe destacar que el Hotel Bienvenido de Cardel emitió un comunicado en donde se deslinda de los hechos y aclara que en ese establecimiento jamás se realizó tal cita, ni cuentan con un departamento de recursos humanos como el que mencionan conocidos de la joven en donde presuntamente se llevaría a cabo la cita.

Lee más: Último adiós: Sepultan a periodistas asesinadas en el sur

"Nos deslindamos de toda responsabilidad los hechos ocurridos nosotros, toda vez que nuestro proceso de contratación es totalmente distinto, no contamos con recursos humanos, incluso desconocemos totalmente a la persona que hacen referencia como reclutadora, por lo que nunca tuvimos contacto con Viridiana Vásquez Moreno", se lee en el comunicado.

Local Colectivo halla "zona de exterminio" de desaparecidos en Tihuatlán: Lo que sabemos

La última vez que vieron a Viridiana fue el miércoles 18 de mayo a las 12 horas cuando acudió a recoger en la escuela a su hijo, regresó a su casa y por la tarde se dirigió a la supuesta entrevista laboral, desde ese momento no tuvieron más respuesta de ella, por ello sus familiares acudieron a la Fiscalia en donde levantaron la denuncia por la desaparición en la Comisión Estatal de Búsqueda que realizó la ficha 22/SB 0789U-22ZC para boletinarla y esperar alguien proporcione información.

Se encuentra resguardada: gobernador

En su visita a Cardel el gobernador Cuitláhuac García Jiménez fue abordado por periodistas, quienes le cuestionaron por el caso de Viridiana, el mandatario respondió que la joven no estaba desaparecida, por el contrario la tenían resguardada. "Ya lo atendí, no está desaparecida, la tenemos resguardada, es un asunto que no se puede decir públicamente", fueron las palabras del Gobernador, quien no quiso dar más detalles.

Ante esto familiares de Viridiana dijeron desconocer totalmente esa información y aseguraron no saber nada sobre ella hasta el momento de la marcha.

Nosotros no sabemos aún nada, en la mañana se platicó con una persona allegada al Gobernador y él sale hace algunas horas en un video a decir que la tiene resguardada

, nosotros estamos a punto de empezar una marcha, estamos en espera de que ya la tenga resguardada, estamos esperando al señor Gobernador y a Viridiana aquí en Cardel", dijeron familiares de la joven. En un video se puede ver a los padres de Viridiana y su esposo enviando entre lágrimas un mensaje al Gobernador, la madre de Viridiana la señora Aurora Vásquez le pide la regresen y agradece su ayuda pero súplica le dejen verla.

"Le doy las gracias señor Gobernador porque usted dice que la tiene resguardada, pero aquí estamos mi gente y yo esperándola, que nos las entregue, si usted en verdad la tiene aquí la estamos esperando", pide la señora Aurora.

Vuelve a leer: Recuento de violencia: Ya son 3 asesinatos de periodistas en Veracruz... ¿y en el país?

Son muchas las mujeres que diariamente son agredidas y desaparecidas en el estado de Veracruz, hace apenas unas semanas que colectivas se unieron para exigir justicia, seguridad y respuestas ante este clima de violencia en donde se recordó que Veracruz tiene dos Alertas de Violencia de Género, una por Feminicidio y otra por Agravio Comparado, además de una solicitud de Alerta por Desaparición de mujeres.

(Publicada originalmente el El Sol de Córdoba)