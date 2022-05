¿Sabes cuáles son los trece cárteles que golpean a veracruzanos?

De 150 bandas delictivas que operan en el país, 13 tienen presencia en la entidad veracruzana, de acuerdo con el estudio presentado por investigadores del Programa de Política de Drogas (PPD) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

En Veracruz fueron identificados 13 grupos criminales: Sangre Nueva Zeta, Mando Sur Gente Nueva, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Banda del Bucanas, Zetas Vieja Escuela, Los Piña, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, Los Zetas, Grupo Sombra, Los Ántrax, Cártel del Siglo y Cárteles Unidos.

Mediante la base de datos de presencia criminal en México (BACRIM-2020) se da a conocer información a nivel estado, así como las actividades de los grupos, las alianzas y rivalidades que existen entre ellos.

El estudio documenta que en la entidad veracruzana, el CJNG es la organización que realiza más actividades, tales como la presencia no violenta (entrega de despensas y toques de queda), conflictos armados (entre grupos), la interacción con fuerzas de seguridad (detenciones y enfrentamientos), el narcotráfico y otras actividades delictivas (extorsión y secuestro, entre otras).

Dentro de los hallazgos de esta investigación académica se encuentra la detección de 150 grupos criminales distribuidos en los 32 estados del país.

El estudio refiere que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es el grupo con mayor presencia criminal (en 23 entidades), seguido por el Cártel de Sinaloa (14 estados) y la Nueva Familia Michoacana (ocho estados).

La Ciudad de México es la entidad con mayor número de grupos delictivos, al registrar 51 organizaciones; le siguen Guerrero con 15; Morelos y Veracruz, con 13; Chihuahua (12), Estado de México y Sinaloa reportan tener entre11 grupos.

Mientras que en Baja California, Guanajuato y Michoacán fueron identificadas diez organizaciones.

También se identificaron 163 alianzas y 179 rivalidades en todo el país. En la tipología de los grupos figuran: brazos armados, organizaciones criminales, células locales, entre otros.

Esta información puede ser consultada a detalle a través de la Plataforma de Proyección de Datos Abiertos (PPData) del Programa de Política de Drogas del CIDE en este link.

Los datos que alimentan esta plataforma digital provienen de fuentes abiertas tales como notíciales locales, nacionales, internacionales, así como medios no oficiales como blogs, videos de YouTube, e incluyen las noticias publicadas a través de los medios oficiales, como los comunicados de prensa.

Es importante precisar que esta base de datos tiene limitaciones, ya que se construyó a partir de información obtenida en fuentes abiertas encontradas en Internet, por lo que cualquier otra fuente de información no publicada en otros medios durante 2020, no está incluida en esta investigación.

No obstante, el Programa de Políticas de Drogas del CIDE ya está trabajando la base de datos de presencia criminal correspondiente a 2021.