Jóvenes podrían ser expulsados por caso de Clonazepam; investigaciones continúan

Boca del Río, Ver.- La estudiante del Ilustre Instituto Veracruzano, que permanecía internada, luego de ingerir pastillas de Clonazepam, será dada de alta este viernes.

El secretario de Educación en Veracruz, Zenyanzen Escobar García afirma que su estado de salud es estable.

“Acabo de hablar con la mamá y hoy la dan de alta. Faltaba una revalorización, pero está estable, está bien y hoy la dan de alta”, confirma.

Local ¿Para qué sirve el clonazepam y por qué puede provocar paro cardiaco?

¿Qué sucederá con los responsables de introducir Clonazepam?

Refiere además que los responsables del consumo de Clonazepam serán expulsados del plantel pero los atenderán en algún otro centro escolar, pues sería contraproducente dejarlos sin estudios.

Por ello la SEV a través del Centro Virtual de Atención Psicoemocional (CeVAPCE), les brindará acompañamiento.

Posiblemente sean dos jóvenes expulsados, pues continúan las investigaciones.

Los demás jóvenes serán atendidos con los protocolos de adicciones y canalizados también al CeVAPCE, pero seguirán en la misma escuela.

Por su parte el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Jorge Miguel Uscanga menciona que las investigaciones continúan y ya se tienen las relatorías de los jóvenes y padres de familia involucrados.

“Bueno a partir de estas relatorías posiblemente dos jóvenes involucrados en contar o poseer van a tener una sanción, mientras que los demás van a ser atendidos bajo los protocolos necesarios para asegurar su reincorporación saludable”.

Zenyanzen Escobar García refiere además que los responsables del consumo de Clonazepam serán expulsados del plantel | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

El funcionario reitera que la sanción para los responsables será la suspensión permanente del Ilustre Instituto Veracruzano, pero serán recuperados en el subsistema de bachillerato en línea para asegurar sus estudios y la atención psico emocional.

Zenyanzen Escobar deja claro que estas acciones son independientes a la denuncia penal interpuesta por uno de los padres de familia, que sigue su curso y que eso le corresponde a la Fiscalía.

“Hay una situación que hay que dejar claro, a ver esto es con respecto como Secretaria de Educación pero hay una denuncia, entonces aparte es el tema de la denuncia y también pues cuando alguien vende droga pues que es lo que sucede también va a la cárcel, en ese sentido es un tema de fiscalía que está investigando”.

¿Por qué otro motivo fueron expulsados los alumnos del Ilustre Instituto Veracruzano?

El funcionario estatal llevó la Campaña No te la Juegues con las Drogas y en ese marco señala que la decisión de expulsar a dos alumnos del Ilustre Instituto Veracruzano fue también por no acudir a practicarse el examen antidoping.

“A todos se les hizo antidoping y también decir que de los que también se habla del tema de expulsión fue porque no llegaron al antidoping, o sea son varias pruebas que se están haciendo y realmente en la investigación se ve que si hubo participación”, refiere.

Escobar García, adelanta que la próxima semana informarán en que municipios y planteles estarán realizando el operativo mochila.

Sin embargo, deja claro que en este tema los principales responsables deben ser padres y madres de familia.

“Si bien hay acompañamiento de la Secretaría de Seguridad Pública sí pero en la parte de afuera de la institución no entran los elementos, con ello decirles que ante la situación que vivimos como sociedad, requerimos el apoyo de los padres y madres de familia. El primer filtro es en el hogar”.

¿Qué sucedió con la maestra atropellada en Coatepec tras una manifestación?

Por otro lado informa que la maestra atropellada en Coatepec se encuentra bien.

“Decirles que es algo lamentable lo que ocurrió, cuando les bloquean el camino y van al trabajo; a los maestros se les ha dicho que no se les va a descontar, pero eso no quiere decir que a la sociedad si llegas tarde a tu trabajo no te vayan a correr o a descontar, o sea si hay una afectación a terceros y desafortunadamente se vio esto que ocurrió”.