¿Cómo llegó el clonazepam a estudiantes de prepa? Familias exigen respuestas

Boca del Río, Ver.- Padres de familia del Ilustre Instituto Veracruzano exigen a las autoridades del plantel educativo esclarecer cómo fue que siete alumnos resultaron intoxicados, después de consumir pastillas de clonazepam durante el horario escolar el martes 8 de noviembre.

Entrevistados en el acceso del plantel educativo, señalaron que hasta ahora el director de la escuela no ha dado la cara para ofrecer una explicación a todos los padres de familia, después de que el caso fuera difundido en medios de comunicación y redes sociales.

Te puede interesar: Sin resultados, exámenes realizados a estudiantes intoxicados de Álamo



Maribel Saavedra, madre de familia, afirma que de no tener respuesta, se organizará con otros padres para promover una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); además se podrían tomar medidas como el cierre del plantel educativo, hasta que no se esclarezcan los hechos.

La madre de familia asegura que esta situación se genera después de una serie de reclamos por parte de la comunidad estudiantil y padres, debido a la falta de profesores, malos tratos de los maestros e incluso casos de bullying, además del incumplimiento de autoridades educativas para dar mantenimiento al plantel educativo.





Local ¡Intoxicados con clonazepam! 7 estudiantes de escuela de Boca del Río

La entrevistada indica que se ha pedido en diversas ocasiones al director que se tomen las medidas para que se cubran los espacios de los profesores que faltan, para que los estudiantes puedan recibir debidamente sus clases, pero hasta ahora no se tiene respuesta.

Incluso afirma que se ha insistido en que los padres de familia son el primer filtro para que los alumnos no incurran en actividades indebidas, pero en la misma escuela encuentran un ambiente de descuido en lugar de recibir la atención debida.



¿Cuál es el reto viral de las pastillas de clonazepam?

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, señala que se presume que los alumnos del plantel ingirieron las pastillas de clonazepam como parte de un reto que se difunde a través de la red social TikTok.

Según lo que se puede observar en la red, en dicha plataforma de vídeos cortos, jóvenes de educación media superior se graban consumiendo pastillas de dicho medicamento controlado y se graban para ver quién resiste más, antes de que haga efecto.

Vuelve a leer: Se desmayan dos alumnas en escuela de Coatepec; lo que sabemos

En la red social se muestra que esta tendencia surgió en un estado del norte del país y el mismo gobernador de Veracruz destaca que ni siquiera se trata de un tema que se haya viralizado.

El mandatario adelanta que se pidió a la SEV que aplique sanciones enérgicas en contra de quienes hayan estado involucrados en el caso; el titular de la dependencia, Zenyazen García Escobar, dice que se atenderá la instrucción y se aplicarían sanciones duras a los involucrados.

Sobre el estado de salud de la menor que se mantenía hospitalizada, el titular de la SEV, agrega que se encuentra fuera de peligro.

Local ¿Qué hará SEV para evitar consumo de drogas entre alumnos? Zenyazen declaró

Por su parte, Bani Borja, otra madre de familia, señala que las pastillas de clonazepam que causaron daños en siete alumnos, pudieron ser adquiridas dentro o en los alrededores del plantel educativo, ya que hace unos días el director, durante la entrega de calificaciones del primer bimestre, les pidió que tuvieran cuidado con sus hijos debido a que se había detectado que personas vendían pastillas dentro y en los alrededores del plantel.

La madre dice que tiene conocimiento de los hechos por la narración de su hijo, quien señala que el martes durante la clase tuvieron que salir a pedir ayuda para atender a los estudiantes afectados, pero hasta ahora no se tiene ninguna información por parte del director.

En ese tenor, menciona que existe temor e incertidumbre, por lo que es necesario que autoridades educativas presten la atención debida para informar sobre el caso.

“La verdad sí hay temor, yo temo por mi hijo; ahorita los alumnos andan fuera del salón, no hay clases, no hay maestros, salen cuando quieren los chamacos, no hay orden. Mi hijo a veces , dice, que no tienen ni una clase al día”, relata.