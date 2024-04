Bruma impidió que boqueños disfrutaran completamente el eclipse solar [Video]

Boca del Río, Ver - En una oportunidad única para presenciar un espectáculo celestial, los habitantes del municipio de Boca del Río se vieron privados de apreciar en su plenitud el eclipse de sol, que ocurre el día de hoy.

El fenómeno natural, que captura la atención y la admiración de millones alrededor del mundo, se vio empañado por la bruma que cubre el cielo, impidiendo que los boqueños disfruten completamente del evento astronómico.

Te puede interesar: ¡Una joya astronómica! Xalapeños viven el eclipse solar en el Museo Kaná [Fotos]

En una oportunidad única para presenciar un espectáculo celestial, los habitantes del municipio de Boca del Río se vieron privados de apreciar en su plenitud el eclipse de sol, que ocurre el día de hoy 🌫️🌒



📹 Danytza Flores pic.twitter.com/Ue9K48eDhW — Diario de Xalapa (@DIARIODE_XALAPA) April 8, 2024

Lugares emblemáticos como el bulevar que suele ser punto de reunión para eventos de naturaleza, sin embargo vieron una afluencia notablemente menor de personas que lo habitual. La falta de claridad en el cielo desalentó a muchos.

O quizás por ser una día hábil y de regreso a clases para la educación básica.

Local Xalapeños y visitantes disfrutan del eclipse en el parque de Los Berros

¿En qué zona de Boca del Río se concentraron los ciudadanos para apreciar el eclipse solar?

En el bulevar costero Manuel Ávila Camacho, apenas lució con algunas cuantas almas que arribaron a este punto del municipio para apreciar el fenómeno astronómico que habría sido pronosticado hace 33 años por expertos.

En su mayoría se trató de personas solitarias o en grupo de dos personas y en algunos casos familias que todavía quedaron algunas del periodo vacacional de semana santa.

Síguenos en nuestro nuevo canal de WhatsApp y recibe toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

Los más interesados en disfrutar de este espectáculo natural fueron adultos y personas de la tercera edad, quienes sin protección se apostaron en el bulevar costero para disfrutar el fenómeno sin verlo directamente.

Te puede interesar: ¿Rituales para el eclipse? Veracruzanos buscan cuarzos, velas y "abrecaminos" [Video]

El fenómeno natural, que captura la atención y la admiración de millones alrededor del mundo, se vio empañado por la bruma que cubre el cielo/ Foto: Danyza Flores / Diario de Xalapa

Ejemplo de ello fue el señor Francisco Javier, quien acudio con su familia al bulevar para disfrutar de este fenómeno que en su caso sería el tercero que observaria el de 1985, 1991 y el de este lunes.

"Yo tuve la oportunidad de verlos en la ciudad de México, y ahorita me tocó verlo una vez más pero en Veracruz y aquí estamos pero tratando de no verlo directo como recomendaron", platicó.

A su vez Irene Uribe Contrerasa, aprovechó la visita que realizó a su hija para observar el eclipse solar, que lamentablemente lo hizo sola ya que su hija no quiso arriesgar la vista de sus hijos.

Es de señalar que las calles y avenidas de este municipio lucen con poco tráfico vehicular, contrario a lo que ocurre habitualmente / Foto: Danyza Flores / Diario de Xalapa

"En el 91 lo ví, y con este sería el segundo. Me siento afortunada porque he vivido de todo desde el terremoto del 85, el volcán que ha estado constantemente activo, el eclipse del 91 y el de ahora, y he vivido el cambio de la tecnología y el paso de una generación a otra, he sido una afortunada de estar viviendo todo esto y vivir el eclipse dos veces", recuerda.

Por su parte Mauricio Tellez comenta que a pesar de estar desvelado y a unas horas de entrar a laborar se dió un espacio para disfrutar del eclipse solar.

"Muy bonito, ya lo esperaba, es mi segundo eclipse que aprecio, pero en esta ocasión bien porque el primero tenía como 10 años en Toluca y no es igual a ahora que aprecias mejor. Allá recuerdo que fue total y lo ví con mis familiares"

"Quise venir para recordar viejos tiempos, toda mi niñez y despejarme del stress y la rutina también, y bueno soy amante de este fenómeno", comentó.

Doble Vía Prevén lluvias aisladas en Veracruz, ¿se podrá ver el Eclipse?

Es de señalar que las calles y avenidas de este municipio lucen con poco tráfico vehicular, contrario a lo que ocurre habitualmente.

Aunque lo cierto es que, padres de familia de esta conurbación, cumplieron con su responsabilidad de llevar a sus hijos e hijas a las escuelas , después de disfrutar las vacaciones de Semana Santa.

No obstante lo que sí, la ausencia de alumnos en algunos planteles fue notoria sobre todo en la de educación básica, pues hubo padres de familia que decidieron también no exponer a a sus hijos a clases debido al eclipse solar que se registra este lunes.