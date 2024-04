Xalapeños buscan vidrios para soldar para ver el eclipse solar

Xalapa, Ver.-En la ciudad creció la demanda de “vidrios para soldar” en las ferreterías pues hay personas que verán el eclipse solar de este 8 de abril con ello.

En algunas de estas incluso se agotaron a días de que se viva este fenómeno que ha causado gran expectación.

Según los expertos, para disfrutar del eclipse se deben asegurar de que el grado de opacidad sea mínimo de 14 para que sea seguro/ Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Miguel Ángel Hernández Hernández de Herramientas de México dijo que lo que está comprando la población son vidrios que se colocan en las caretas para soldar y que están buscando particularmente los de número 14.

Y es que, según los expertos, para disfrutar del eclipse se deben asegurar de que el grado de opacidad sea mínimo de 14 para que sea seguro.

“Nosotros estuvimos teniendo un promedio de 80 a 100 piezas. Así como me llegaron, pues salían. Desde hace como 3 o 4 días un promedio ya se agotaron, ahorita pues ya no los tenemos a la venta, por lo mismo, por la demanda”.

Explicó que éstos tienen un precio en promedio de 35 a 40 pesos y que la población ha adquirido los de número 14 “porque son para más oscuridad”.

En la ferretería El Globo dijeron que también se agotó hace unos días por el eclipse. El costo era de 26 pesos.

“No tenemos por el momento, sí lo han estado buscado bastante, sí son varias las que han venido. Hace como dos o tres días que se acabó”, dijo una trabajadora.

En otras tiendas del centro de la ciudad donde no se tienen en exhibición aseguran que las ventas se han dado de manera normal.

¿Para ver el eclipsesolar es seguro el vidrio para soldar?

De acuerdo con el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el vidrio para soldar puede ser un buen filtro para observar un eclipse solar.

Sin embargo, advierte que hay que asegurarse que su grado de opacidad es de 14 o más. De otra forma la opacidad del vidrio no es suficientemente alta para una observación segura. ¡Si no estás seguro del grado de opacidad de tu vidrio para soldar, no lo uses para observar el Sol!, señala.

En la ferretería El Globo dijeron que también se agotó hace unos días por el eclipse. El costo era de 26 pesos / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Y es que sostiene que existe una variedad de filtros con los que podemos observar el Sol y los eclipses solares de manera segura.

Los filtros tienen la propiedad de filtrar el 99.999% de la luz visible y 100 % de la luz ultravioleta. “Con ellos puedes observar los eclipses solares mientras estos se encuentran en su fase parcial. No sirven para observar la fase total de los eclipses”.

Añaden que los lentes para los eclipses son una excelente manera de observar un eclipse. “Los lentes son relativamente baratos y los puedes conseguir en varias tiendas en línea, como por ejemplo Amazon y Mercado Libre. ¡Para tu seguridad, asegúrate que tus lentes tengan certificados CE e ISO 12312-2.2015(E)!”.