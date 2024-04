Xalapeños se reúnen en el parque Juárez para ver el eclipse

Xalapa, Ver.-En el parque Juárez decenas de xalapeños se congregaron desde las 11:00 horas para observar el eclipse solar este lunes.

Familias completas se dieron cita para disfrutar de este fenómeno astronómico y algunas incluso prefirieron que sus hijos e hijas no asistieran a la escuela.

Fue el caso de Jaime Gabriel, pequeño de 11 años que llegó con su vidrios para soldar que le prestó su abuelito para ver ese fenómeno de manera segura.

"Es mi primera vez viendo un eclipse y para mí es muy emocionante verlo. Es muy interesante. No fui a la escuela porque quería verlo y traje unos vidrios para soldar que funcionan muy bien, me los prestó mi abuelo, muchas gracias a mi abuelo", dijo.

¿Cómo se prepararon los xalapeños para ver el eclipse solar?

Con cámaras profesionales y filtros, así como vidrios para soldar los asistentes se prepararon para este evento incluso desde semanas atrás.

"Venimos de Banderilla a ver el eclipse (...) nos tocó el del 1991, pero en la Ciudad de México. Vean las canas.La verdad, yo no lo vi esa vez, me dio miedo, como estaban mis hijos chicos, menos. Entonces, no, no lo vi, pero hoy sí nos animamos, pero ya con las nietas", dijo una de las personas que acudió.

Señaló que se trata de un evento "muy bonito" que buscan que se quede grabado en la memoria de sus nietas.

Don Gerardo Rivera, catedrático, también llegó con un filtro Sombra 14 para disfruta del eclipse de manera segura y emocionado señaló que no esa primera vez que tiene esa oportunidad.

"Soy catedrático, doy matemáticas y física, me tocó el del 91 también, yo estaba en el Estado de México, ahí en la zona de Villa del Carbón y fue oscuridad total. Y pues obviamente la alteración de la vida de los animales tenía yo 29 años ahorita 58".

Incluso recuerda que también que le tocó observar el del 2010 que fue parcial también en Xalapa.

Xalapeños se alistaron para observar el eclipse solar con sus cámaras fotográficas usando filtros especiales / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

"Hoy también es parcial, se va a ver total en la franja del Pacífico. Ahí sí va a ser total, Mazatlán, Coahuila, Sonora. Son fenómenos que la naturaleza ha dado desde milenios. Y luego la gente también, porque son cosas o eventos que pasan muy aislados, pues también luego se sacan de onda, dicen que es un miedo, pero no, en realidad son fenómenos muy seguros y tranquilos, no afectan a nadie", agregó.