Educación alimentaria antes que leyes, señalan

De acuerdo con la nutrióloga Laura Arróniz, más que crear leyes que prohíban la ingesta de alimentos chatarra, en México se necesita de manera urgente divulgar información rigurosa, brindar una educación alimentaria y nutricional desde temprana edad, así como asumir que los adultos somos responsables de los hábitos alimenticios que adquieren las nuevas generaciones.

En entrevista, no le restó valor a la “Ley de los derechos de niños, niñas y adolescentes para prohibir la venta, regalo y suministro a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico”, la cual fue aprobada en Oaxaca. Sin embargo, mencionó que no cree que con esta medida los chicos dejen de consumir productos de este tipo porque los papás los pueden comprar y dárselos como premio.

“Lo realmente importante es informar y lograr que desde temprana edad se pueda tener la capacidad de decisión; de elegir qué alimentos consumir. Por mucho que los prohíban, alguien más los puede comprar. Tampoco debemos olvidar la influencia que padres y maestros tenemos. Los niños son nuestro reflejo”, puntualizó.

En ese sentido, la profesional de la salud celebró el anuncio de la Secretaría de Educación Pública de incluir en el próximo ciclo escolar la materia “Vida saludable”. Y es que en ese ámbito, alertó que los niños al no estar bien nutridos no tienen un buen desempeño en las clases, no ponen atención y presentan sueño. “Si además consumen ‘chatarra’, podemos comprender los altos índices de enfermedades relacionadas con una mala alimentación”. Expone que debe fortalecerse el trabajo en equipo, en el cual participen nutriólogos, pediatras, educadores y psicólogos.

SUGERENCIAS

Con respecto a la cantidad recomendada de azúcar al día, la nutrióloga Valeria Melgarejo explica que son 30 gramos. Ella sugiere que si hay que elegir algo dulce, se opte por las frutas —entre dos y tres para niños y cuatro para los adultos— y por buscar alternativas de postres saludables. Otras recomendaciones que hace son buscar recetas “fit” o chocolates sin azúcar, evitar agregar azúcar al agua, al té o al café.

En cuanto a las personas que están muy habituadas al consumo del dulce y han decidido empezar a reducir las cantidades, cree que se puede hacer de una manera gradual.

Afirma que psicológicamente sí podría afectar hacerlo abruptamente porque hay alimentos como el chocolate y otro tipo de azúcares que provocan la segregación de serotonina, la hormona de la felicidad.

“Hay que apuntar también que cuando hay ansiedad o estrés uno busca lo dulce, pero es posible resolver el problema. Si quieres pastel, cómete una rebanadita. ¿Un chocolate? Que sea sin azúcar. Si tienes antojo de algo, no te prives, pero sí aprende a comer en una cantidad adecuada”, expresó.

Piden comida chatarra con mejor etiquetado

Tanto padres de familia como dueños de comercios coincidieron que no se debe vender productos chatarra a niños y adolescentes por el daño que causa a su salud, sin embargo, es más importante que las autoridades verifiquen los ingredientes y la forma en que los empresarios realizan sus productos.

Dijeron que aunque en algunas familias los padres son los que dan esa comida a sus hijos, ven con buenos ojos la medida que se aplicará en Oaxaca, ya que corresponderá ahora a los padres verificar qué es lo que realmente comen sus hijos.

Elia García opinó que es buena la medida, pues aunque hay padres que cuidan la salud de sus hijos haciéndoles en casa algunos antojitos, hay otros que no están al pendiente de lo que consumen.

Añadió que en su caso, ella ha enseñado a sus hijos a elaborar en casa lo que se les antoja, como hot dogs y hamburguesas, papas fritas y palomitas, aunque sabe que eso no pasa en todos los hogares, por lo que le parecería bien que también Veracruz se sumara a la prohibición de vender productos dañinos para la salud a niños y adolescentes.

Alma Delia Corona y Lorenzo Mancilla, dueños de misceláneas, coincidieron en que como padres están de acuerdo en que se les restrinja a los niños el acceso a esos productos por el daño que causan en su salud, aunque sus ventas se verían afectadas.

Alma Delia indicó, sin embargo, que hay padres que tienen la costumbre de comprar ese tipo de comida a sus hijos para “entretenerlos” y por la flojera de no guisar, por lo que también se requiere insistir en los padres sobre la cultura de la buena alimentación.

Lorenzo Mancilla dijo que está consciente del daño que esos productos causan a sus hijos, por lo que aunque él tenga tienda sus hijos no los consumen a menos que de verdad se hayan ganado algún bocadillo y sólo de vez en cuando y siempre después de que hayan comido bien.

El comerciante Víctor Elías consideró que lo más importante es que los empresarios se comprometan a señalar los ingredientes que sus productos contienen, pues son los responsables directos de lo que están consumiendo los mexicanos.

Refirió que es hacia esas empresas a donde las autoridades deben enfocar sus esfuerzos, ya que los niños no saben en la mayoría de los casos lo que están consumiendo.

Julio Martínez, abuelo de una niña de siete años, señaló que las medidas tomadas en Oaxaca son apropiadas para salvaguardar la salud de los menores, quienes no son conscientes de los daños que les causan algunos productos y bebidas y aunque muchos padres son los primeros en darles esa comida, sí es una buena medida que de entrada no se los vendan para evitarles un daño desde pequeños.

La madre de familia Verónica Aguilar indicó que sería una buena medida un control para lo que los niños comen, ya que aunque se les cuide en casa a veces se escapan a comprarse cualquier golosina.

Con ella coincidió Guadalupe Díaz, quien aseveró que le parece bien la medida, ya que los niños en cuanto tienen dinero corren a la tienda a comprar alimentos que no son muy sanos, y muchos lo hacen a escondidas de los padres. Norma Castro, madre de dos niños, consideró que la medida es adecuada, ya que ante todo se debe proteger la salud de los pequeños que gustan de esos productos.

Añadió que muchas veces aunque los padres traten de poner fruta y agua de frutas naturales, los niños se inclinan por productos que no son tan sanos porque supuestamente “son más ricos”.

Para Alicia Amaro, Veracruz también se “debería poner las pilas” y ver lo que están haciendo en Oaxaca, ya que allá ya le llevan ventaja. Mencionó que sería obligación de los diputados también poner sobre la mesa una iniciativa como la de Oaxaca, ya que en Veracruz la obesidad e hipertensión son enfermedades cada vez más comunes y salvar a los infantes está tanto en las manos de los papás como de las autoridades.

COMPROMISO

Consideran que lo más importante es que los empresarios se comprometan a señalar los ingredientes que sus productos contienen, pues son los responsables directos de lo que están consumiendo los mexicanos.

EN CASA

Opinan que una buena opción es enseñar a cocinar esos "antojitos" en casa para vigilar su ingesta y que la calidad de lo que se comen sea adecuado.

Con información de Celia Gayosso