Antes de hacer calles son necesarias las banquetas dignas, afirma Movilidad Urbana UV

En Xalapa es necesario contar con un plan de desarrollo que responda al usuario más vulnerable dentro de la pirámide de movilidad que son los peatones, afirmó el encargado del Eje de Movilidad Urbana en la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, Rafael Ortega Solís.

Consideró que antes de pensar en tener una calle de dos o tres carriles, es necesario pensar en banquetas dignas ya que la mayoría de los usuarios son peatones.

¿Benefician los pasos a desnivel a los peatones?

En ese sentido, coincidió en que con los pasos a desnivel elevados se segrega al tránsito de peatones, pues lo primero que se atiende es a los vehículos motorizados cuando el recurso de cualquier orden de gobierno tendría que responder a las necesidades del caminante.

Se debe apoyar a necesidades de los peatones también | Foto: Jesús Escamiroza/Diario de Xalapa

Y es que remarcó que la parte baja de los puentes siempre se torna insegura y peligrosa para quienes las caminan. “¿Por qué a los peatones? Porque son los más vulnerables y porque todos somos peatones en algún momento de nuestro desplazamiento. Ese tipo de puentes lo que hace es que segrega al peatón (…). No tenemos a veces ni siquiera delimitados los cruces peatonales ni señalética que les permita saber por dónde tiene que cruzar y buscan la forma de pasar, aunque no sea la más segura”.

Remarcó que esta estrategia implementada por los gobiernos en la ciudad, no responde a las necesidades básicas de los desplazamientos sino al flujo vehicular desplazando la problemática a otro punto de la ciudad.

“Es decir, va a agilizar el tráfico ahí, pero eso se va a transmitir a otra porción de la ciudad porque va a permitir que todo el flujo siga avanzando hasta que se tope con otro cuello de botella y lo peor de eso es que se promueven velocidades altas, teniendo un flujo vehicular con alta capacidad y lo que pase arriba no solo impacta a los peatones, sino que también desencadena esta serie de percances que tienen que ver con la movilidad o con la vialidad”.

¿Cuál es el llamado para autoridades y sociedad?

En el marco del Día del peatón que se conmemoró el 17 de agosto consideró que el llamado a las autoridades es atender el crecimiento de la ciudad y se tenga un orden y plan de desarrollo que permita infraestructura de calidad para los peatones.

“Ahí hay normas, hay ciertas reglas con los anchos de banqueta y otra solicitud a las autoridades es que se apliquen los reglamentos y las sanciones correspondientes para que el uso del espacio público no sea para particulares y haya solo un beneficio para una o dos personas o un grupo de personas, cuando los beneficios de los espacios públicos, deben ser para toda la ciudadanía”.

A la comunidad, la exhortó a estar informada también de cuáles son los derechos y las obligaciones de los peatones y convivir y respetar las demás formas de desplazamiento, tomando en cuenta qué sí puedo hacer y qué no debo hacer.

Sobre los pasos a nivel de banqueta que se han implementado en varios espacios de la ciudad, señaló que si en ocasiones no se utilizan por parte de los peatones es porque no responden a las necesidades y porque no están colocados en el sitio donde es el deseo de paso de los transeúntes.

“Una persona de 60 años no usa un puente porque va a tener que subir 25 escalones, bajar 25 escalones y hacer un trayecto de tal vez 30 o 40 o 50 metros o a veces más para cruzar lo que en línea recta podrían cruzar en 8 o 9 metros, más el esfuerzo físico que demanda. La infraestructura no responde a la necesidad y entonces el peatón se pone en riesgo justamente porque la infraestructura no está atendiendo ese riesgo y lo mismo para los cruces a nivel de banqueta, a veces no están diseñados en el sentido donde hay un deseo de paso”.

Subrayó que hasta que no se cuente con infraestructura que responda a las necesidades, bien diseñada, pero también una promoción y educación hacia el uso de la misma, se estará generando una cultura deficiente sobre su manejo.

De lo anterior que remarcó, es necesario que los planes de desarrollo de las ciudades se incluya ya el tipo de banqueta adecuado para ciudades como Xalapa.

“Si vamos a la periferia de las ciudades el crecimiento urbano en algunas porciones de la ciudad sigue siendo desordenado y eso genera que lo que tenemos de banquetas es casi un remanente; no tiene un diseño ni responde a un diseño de calle sino más bien es el remanente entre la casa y lo que es vialidad y por eso tenemos a veces los postes sobre la banqueta a veces incluso a media banqueta”, agregó.