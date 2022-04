Ahued da de baja a 50 personas que cobraban, pero no trabajaban

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, revela que más de 50 empleados de confianza “que no trabajaban” han sido dadas de baja de distintas áreas de la administración municipal.

En entrevista en Palacio Municipal sostiene que el "aviador" no solo es quien cobra sin ir a trabajar, sino incluso quien asiste a su puesto, pero no cumple con su labor.

“El tema de aviador no nada más es gente que cobre y no vaya, es gente que cobra y esté, para mi es un aviador el que viene y no trabaja, a eso nos referimos, por eso queremos eficientar el personal de confianza que tenga un salario, que venga, pero que esté sin trabajar no nos conviene”.

Ahued Bardahuil señala que por ello están “haciendo transparencia” tanto en la nómina como en el trabajo de la distintas dependencias municipales.

Rechaza que haya denuncias por los "aviadores" pues dijo que se está corrigiendo y evaluando área por área el número de personal y quien “está cobrando y no tiene nada que hacer, es lo mismo que ser aviador, y si no tiene nada que hacer y no hay disponibilidad pues les damos las gracias o los requerimientos que necesita”.

Insiste en que había personal de confianza que cobraba, pero se quedaba sin hacer nada por lo que ahora se está haciendo una revisión.

“Personal que venía, cobraba y se quedaba sin hacer nada, había denuncias de gente que viene, checan y se van y se está revisando área por área; que el que venga y cheque tenga un área y una responsabilidad de trabajo”.

Aunado a ello, expone que en los cuatro meses de su gobierno ya ha habido inconformidades de la población por actos de corrupción y por lo que incluso ya ha habido despidos también.

No precisa el número de personal que ha sido cesado, pero dijo que ya se siguen algunos procedimientos dado que han recibido quejas de comercios que no tenían cédula, por ejemplo, y a quienes les pedían dinero.

"Tenemos quejas de algunas gentes que van a los negocios, que no tenían sus cédulas por ejemplo, y qué bueno que no tenían las cédulas porque iban y les pedían dinero en cada negocio, no tengan la cédula y pasaban a cobrar".

El edil enfatiza que en su administración, el que quiera ganar dinero que lo haga con su salario y al que no le alcance "que me deje el trabajo y que se vaya a buscar donde más le convenga, pero esta administración, por mi cuenta corre, que no es botín para que alguien haga negocios ilícitos".

"La denuncia ciudadana y periodística es de vital importancia para darle transparencia al municipio, ustedes me lo hacen llegar a mi oficina y yo actúo en consecuencia".