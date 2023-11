Vendedores dicen que no lograron metas de ventas en El Buen Fin 2023

Xalapa, Ver.-En el último día de El Buen Fin algunos comercios reportaban que sí registraron ventas aceptables durante los días anteriores, “tenemos las excelentes ofertas”, sin embargo, no lograron los números que había previsto para esta temporada.

En el caso de un establecimiento de venta de celulares, tabletas, computadoras y otros productos de tecnología, ubicado en Plaza Américas, que son las mercancías que más se venden en este programa, el encargado de la Tienda Carlos Ferrer comenta que resultaron días distintos a lo pensados, “si hubo clientela, pero como las ventas que se esperaban”.

Llegaron muchas personas a ver y preguntar, “pero las ventas fueron menos que en años anteriores cuando era indispensable un buen celular o computadora porque el trabajo y las clases eran en línea, como que las familias en esta ocasión pensaron más antes de contratar deudas”.

Explica que bajó un poco, en comparación al año pasado, cuando tuvieron un mejor flujo de compradores, es entendible cuando se siente que la situación económica de las familias es complicada”.

Indica que en su opinión todavía se resiente la crisis de la pandemia, “porque no hay el flujo de dinero que antes y, por ello, no le alcanza a la población para actualizar su celular y eso es entendible, pero sí esperábamos más ventas”.

En su caso, comenta en Telcel, tuvo en estos días del Buen Fin excelentes ofertas, “tenemos hasta 50 por ciento de descuentos en algunas marcas o en líneas tarifarias, pero esperamos que hoy mejore todo y logremos los números que teníamos planeado, todavía no hay tiempo”.

¿Los consumidores aprovecharon las ofertas de El Buen Fin?

Por su parte, don Julián Villanueva, consumidor que salió feliz de una tienda de refacciones de autopartes, comentó que antes del Buen Fin había hecho presupuestos de las partes que requería cambiar a su camioneta, “y resulta que con las ofertas de hoy me ahorré cuatro mil pesos”.

Indica que no gastó lo que no tiene, “sino que se trata de una compra que necesitaba para mantener la unidad que es parte de mi trabajo, era urgente y me encontré con estas ofertas y pues no lo pensé, las compré para mantener bien mi unidad”.

Sus compras, expuso fueron en efectivo, “porque en esta tienda te daban un poco más de rebaja si lo pagas al momento y eso hice para acceder a las rebajas de esta temporada”.

Por su parte, Carlos Pereira, de Electro Capital: Disfrutemos de la tecnología, negocio ubicado en Plaza Museo, expuso que sí tuvo buenas ventas, “no las que queremos, pero nos ha ido bastante bien, entran muchos clientes atraídos por las ofertas que tenemos y aprovechan para comprar, principalmente, bocinas y aparatos de música, pero también se llevan memorias USB y otros productos.

Comenta que ellos ofrecen el 10 por ciento en toda la tienda, pero si se compra más de los 300 pesos se les da un 5 por ciento más, además de que ofrecen meses sin intereses.

Indica que obviamente como es un negocio pequeño, pues sus ganancias no se compran a las que obtiene los grandes almacenes que tienen mejores ofertas, “pero no nos podemos quedar de habernos integrado a este programa de ventas. Esperamos hoy mejorar las ventas porque al ser día de asueto muchos se vienen a checar que pueden comprar. Ahí vamos”.

Por su parte, en la boutique The Bluebag Company, también en Plaza Museo, su encargada Estela Hernández, señala que toda la tienda tenía excelentes descuentos en toda la ropa y desde el viernes que comenzó el programa han tenido muchas clientas y clientes que entran para checar los costos y sí se han llevado las prendas “porque difícilmente podrán tenerlos en otra temporada”.

Indica que los descuentos eran para la ropa pero no en los accesorios como lentes, bisutería final o bolsos, “pero en vestidos, pantalones, chamarras y abrigos sí han aprovechado y se han llevado la ropa que utilizarán en las fiestas decembrinas”.

¿Qué negocios se vieron favorecidos con El Buen Fin?

Uno de los negocios a los que les fue muy bien, comenta es a Italika que comercializa motocicletas y accesorios, explica Jesús Suárez, vendedor de este comercio, que en Xalapa hay un gran número de personas que se mueven con este vehículo, “por lo que aprovecharon los descuentos de 50 por ciento en todas las refacciones”.

Indicó que las ofertas aplican en pagos de contado, tarjetas de crédito, débito y transacciones. También les fue bien en ventas por financiamiento.

Comentó que este negocio bajó el precio durante el Buen Fin de las motocicletas, principalmente, la de trabajo, es decir la que se utiliza para repartos de comida o paquetería que dijeron vendieron en 14 mil 500 pesos.

Indicó que tuvieron una respuesta muy buena y aceptable en esta sucursal ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas.

En el último buen fin, resalta que les fue muy bien durante todos los días del programa, desde el viernes llegaron infinidad de clientes a comprar sus refacciones y unidades nuevas.