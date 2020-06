El Covid-19 detuvo búsqueda de desaparecidos pero colectivos siguen trabajando

Xalapa, Ver.- Mientras las mesas de trabajo, investigaciones y trabajo de campo para la búsqueda de personas desparecidas se encuentran detenidas en Veracruz debido al Covid-19, en la entidad se siguen presentando desapariciones aseguran representantes de diversos colectivos de familiares. Los trabajos de búsqueda y localización de restos humanos tanto en el predio de Arbolillo en Alvarado como en la barranca de La Aurora en Emiliano Zapata están detenidos completamente.

Lucy Díaz Genao, coordinadora del Colectivo Solecito de Veracruz y Carlos Saldaña Grajales, integrante del colectivo Familias Enlaces Xalapa coinciden en afirmar que, aunque el trabajo de las agrupaciones sigue todos los días a través de foros virtuales, reuniones a distancia, movilizaciones y trámites administrativos, la emergencia sanitaria puso en pausa la búsqueda de sus hijas, hijos y familiares.

Carlos Saldaña Grajales, quien busca a sus hijos Karla Nayeli Saldaña y Jesús Alberto Estrada Martínez desaparecidos desde 2011, asegura que las desapariciones en la entidad continúan. Ni el “Quédate en Casa” que pidió la autoridad para frenar el Covid-19 ha detenido el número de casos que día a día se dan a conocer en los medios de comunicación, en las redes sociales y en las calles de diversos municipios.

Desafortunadamente se siguen presentando casos de desapariciones de personas (…) Continúan los casos, no al grado de las administraciones pasadas, pero seguimos teniendo desaparecidos”, asegura el integrante del colectivo Familias Enlaces Xalapa. Saldaña Grajales deja entrever que la desatención estatal comenzó incluso antes del brote del coronavirus, y es que, las reuniones que sostenían los colectivos con el gobernador se fueron espaciando poco a poco antes de que se decretara la emergencia. La razón era la agenda del mandatario veracruzano. “Desde el mes de febrero para acá está detenidas completamente

Explica que caso del colectivo que reúne a personas de la capital del estado, el pasado viernes se tuvo una reunión con personal de la Fiscalía General del Estado ya que de manera independiente han detectado algunos puntos y algunas personas que podrían estar relacionadas con las desapariciones. Sin embargo, reitera que las búsquedas físicas de restos humanos en la barranca de La Aurora -en la que trabajaba el colectivo- están completamente detenidas.

“Esperemos que pronto acabe esto para que continuemos porque tenemos muchos datos y muchos puntos. En la barranca de La Aurora se han sacado muchos restos”.

DESAPARICIONES SON LA EMERGENCIA: SOLECITO

En Veracruz, el colectivo Solecito también ha detenido sus búsquedas y se han enfocado en trabajo administrativo, procesamiento de los datos y en la organización de ventas y rifas que les permita hacerse de recursos económicos para continuar con su trabajo. Lucy Díaz Genao, coordinadora del Colectivo Solecito de Veracruz explica que para ellas el recorte de presupuesto de las instituciones oficiales no les asusta ya que este colectivo está conformado por “mujeres bastante hábiles” que han hecho de todo para tener dinero que les permite seguir buscando a sus hijos. “Nosotros no dependemos de si las autoridades nos quieren dar o no apoyos, eso a nosotros no nos detiene”, explica.

La madre de Luis Guillermo Lagunes Díaz asegura que la parálisis en la búsqueda no solo se debe al temor del contagio del coronavirus -que ya padecen 7 integrantes del grupo- sino que las acciones requieren de la presencia de personal de Servicios Periciales y de la Fiscalía General del Estado para que estos respalden los hallazgos que se realicen. Para la representante de Solecito Veracruz la emergencia número uno en México, no es el Covid-19 sino la desaparición de personas.

Aclara que se trata de una emergencia humanitaria y de violación de derechos humanos por lo que espera que pronto madres y padres veracruzanos puedan regresar a buscar por las calles y bajo el suelo a sus hijos e hijas.