Diez alcaldes se suman al proyecto de Nahle García, abandonan militancia en PRD, Redes Progresistas y Todos por Veracruz

Veracruz, Ver.- Un total de diez alcaldes se sumaron a la campaña en favor de la abanderada al gobierno del estado por la alianza Sigamos Haciendo Historia Rocío Nahle García y aclaran que la renuncia a sus partidos no tiene que ver con amenazas sino que se trata de un acto de convicción porque creen en el proyecto de la Cuarta Transformación.

En reunión encabezada por el diputado Juan Javier Gómez Cazarín los ediles hicieron pública la renuncia a sus partidos y su adhesión al equipo de Nahle García.

Se trata de siete alcaldes que militaban en el PRD, dos que llegaron al gobierno municipal por el Partido Redes Sociales Progresista y uno de Todos por Veracruz.

Los alcaldes son Gabriela Alejandra Ortega Molina, de Colipa -PRD-; Armando Fernández de la Cruz, de Chicontepec -PRD-; David Sangabriel Bonilla, de Banderilla -PRD-; Fernando Luna Solis, de Zacualpan -PRD-; Abraham Landa Candanedo, de Tenochtitlán -PRD-; Leobardo Gómez González, de Tihuatlán -PRD-; Andrés Chacón Hernández, de Ignacio de la Llave -Todos por Veracruz-, así como Raúl Velasco Hernández, de Tlacolulan -RSP-; Damián Hernández Hernández, de Rafael Lucio -RSP- y Salvador Hernández Hernández, de Acajete -RSP- firmaron su compromiso de respaldo a la candidata morenista a la gubernatura del estado.

Tras la renuncia de los alcaldes del PRD, su dirigente estatal Sergio Cadena utilizó sus redes sociales para denunciar que el partido Moreno había amenazado a los presidentes municipales para apoyar a la exsecretaria de Energía.

“Basta de amenazas, Morena y la candidata de Zacatecas están desesperados porque van a perder, no hay duda que Pepe Yunes será gobernador de Veracruz, y con él recuperaremos la esperanza y la grandeza de Veracruz, Morena si roba, si miente y si traiciona”, fue el mensaje.

Ante esto, el presidente municipal de Tenochtitlán, Abraham Landa quien militaba en el PRD aclaró que la adhesión al proyecto de Morena no es por amenazas o intimidación de parte del estado, sino que están convencidos en la transformación y los proyectos que han presentado Rocío Nahle en el estado y Claudia Sheinbaum Pardo a nivel nacional.

“No, nadie nos amenazó, es cuestión propia de nosotros, en este caso que estábamos con el PRD, no tengo nada contra el partido milite ahí por seis años y llegue al gobierno por el PRD y ahora me invito Morena y me gusta su proyecto, todo mi apoyo a la ingeniera Rocío Nahle”, aclara.

Cabe destacar que hace unos días, seis alcaldes que estaban en Movimiento Ciudadano también renunciaron a su militancia para acompañar el proyecto de la Cuarta Transformación.