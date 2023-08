Seminario y Casa de la Iglesia también han sido víctimas de robos: Obispo de Veracruz

Veracruz, Ver.-La iglesia católica de Veracruz tampoco ha quedado exenta de la inseguridad que priva en la zona conurbada, pues reconoce que el Seminario y la Casa de la Iglesia, ubicadas en la ciudad de Veracruz también han sido objeto de robos.

El obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, asegura que se trata de personas que consumen drogas y que solo roban, para poder adquirirlas.

"También nos ha pasado pero últimamente no he sabido de algún saqueo, en el Seminario sí ha habido, algún saqueo, en la Casa de la Iglesia también; o sea en algunos lugares si habido, pero no ha sido generalizado, y normalmente son muchachos que andan tras la droga y son capaces de romper y causar estragos por 3 pesos, ese es el punto que debemos ver de cuáles son las causas, no es porque la gente esté pasando hambre”, comenta.

El prelado recuerda que el asalto al seminario fue de alrededor de un mes aproximadamente, sin embargo, no se tiene un monto de lo robado, debido a que normalmente roban todo lo que encuentran de valor.

¿Qué se han robado en las iglesias del puerto de Veracruz?

“No, normalmente roban lo que encuentran, si encuentran una computadora, un aparato, cualquier cosa a veces, luego ustedes saben que hasta venden el fierro y con eso compran droga y yo creo que eso es lo que van a buscar”, refiere.

El sacerdote católico reconoce que en ocasiones roban cosas personales a los seminaristas.

Los atracos se han dado cuando no hay nadie en las instalaciones, por lo cual no ha habido casos en que se haya atentado contra la integridad de los seminaristas.

Este tipo de atracos son esporádicos, es decir, no se tienen reportes constantes, aclara.

Por otro lado, Briseño Arch indicó que tras el paso de la pandemia de Covid-19 la afluencia de feligreses a las iglesias se normalizó.

"Ya se ha normalizado, y en algunos lugares hasta ha aumentado, gracias al trabajo de algunos sacerdotes que han ido animando a la gente a participar más".

Afirma incluso que la asistencia de católicos en algunos lugares ha aumentado la afluencia de católicos.

"Siento que ha venido gente que estaba un poquito alejada, el COVID nos hizo pensar el sentido de nuestra vida y muchas cosas profundas. Ahorita en la iglesia damos a la gente un cierto lineamiento de seguridad".