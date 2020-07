El pequeño Leo sufre convulsiones pero la pandemia le quitó sus terapias

El Covid-19 ha afectado de forma física y económica a Leonardo Daniel y a su familia, debido a que sus terapias fueron suspendidas y bajó el dinero en casa.

En entrevista, Karen Hernández Alonso, de Tlalnelhuayocan, expuso que se las ha visto difícil debido a que su hijo menor sufre afectaciones en el cerebro. “A los 15 días de nacido se enfermó de gripa y tos, desde ahí ese fue su detonante, una tos mal cuidada porque siempre fue de llevarlo a farmacias, con doctores no tan profesionales”, platicó.

Apenas el 23 octubre de 2019 se le subió el virus al cerebro, estuvo 23 días en terapia intensiva y 26 días en recuperación, el virus dejó secuelas, ahora tiene convulsiones, perdió su fuerza muscular, algunas palabras se le dificultan. En enero de 2020 empezaron sus sesiones de terapia en el Crisver (Centro de Rehabilitación e Integración Social de Veracruz en Xalapa), pero llegó la pandemia y se pararon las consultas.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Primero la familia lo llevó al Centro de Alta Especialidad, donde se encontraba el doctor responsable, y le recetaron varios medicamentos. “El último mes que lo atendieron fue a principios de mayo, fue la última vez que el doctor lo vio y quería cada mes estudios especializados y sí son caros”, refirió, ya que el galeno dejó de dar consultas.

A eso se le suma que cada que recaía el niño se necesitaban medicamentos, los cuales también son costosos y los tenían que comprar porque no les daba nada los Servicios de Salud de Veracruz. Los medicamentos salían de 900, 400, 350, 200 o 150 pesos, pero a veces algunos se los daban cada ocho horas, así que ella y su esposo tenían que cubrir los gastos.

Debido a la pandemia ya no ganaban igual; Karen, que solamente se dedicaba al hogar, comenzó a vender postres, ventas por catálogo, hacer rifas y otras actividades para tener un ingreso. Explicó que las terapias las dejaron de dar en Crisver a finales de febrero, así que habló en mayo pero nadie contestó porque no hay servicio y también recibían apoyo del DIF estatal, pero les dijeron que no podían darle medicamento.

Leo convulsionaba cada mes y se empezó a debilitar, no comía por días durante mayo y junio, le temblaban mucho las manos y las piernas; así que fueron a ver a Arnulfo Perfecto Arroyo, que es un neurólogo en una clínica privada en junio y se vio una mejoría del menor que lo ve cada ocho días sin cobrarle consulta. Agregó que él necesita las terapias porque le hace falta fuerza en su columna y su espalda, porque para sentarse se cae. “Andamos viendo en pagar terapia, es otro gasto más pero todo sea por él, para que mejore”, aseguró.

Para ayudar pueden marcar 2281219618 o depositar a Bancoppel al número 4169160430278359 a nombre Karen Hernández Alonso para gastos médicos, estudios, terapias. Su esposo maneja el taxi 31 de Banderilla en la aplicación Indrive.