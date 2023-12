Alcaldes del PRD han sido amenazados para participar en actos de Morena: Sergio Cadena

Xalapa, Ver.-El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez, asegura que los presidentes municipales del sol azteca han sido amenazados para supuestamente apoyar al partido Morena rumbo a las elecciones de 2024.

En entrevista, asevera que los 15 presidente municipales que tiene el Sol Azteca en la entidad han sido amenazados por autoridades estatales para mostrar apoyos en las actividades del partido en el gobierno.

¿Cómo se intimida a los alcaldes del PRD en Veracruz?

"Esto no es nuevo, los alcaldes están sufriendo todo tipo de presiones de parte de gobierno del Estado. Yo he platicado con los alcaldes y me han dicho como los presionan con el Orfis, con la Fiscalía General del Estado, por supuesto que ellos pueden tomar sus previsiones", dijo.

Refiere que se está buscando una generación de conciencia, a fin de que la ciudadanía tome las decisiones considerando lo que más convenga a la mayoría.

"Lo que estamos haciendo es una generación de conciencia para que la gente entienda que lejos de un alcalde, un sindico o un regidor, ellos son los que deciden y a la gente nadie la tiene comprada, está pasando un proceso que ya hemos visto", expresa.

En su opinión, los cambios en los partidos políticos son constantes y se presentan en cada proceso electoral; sin embargo, a la población no le gustan los "chapulines".

"A una persona que se pasó a otro bando, vean cómo le está lloviendo, cómo le está yendo, no somos bien vistos los chapulines, al final de cuentas la gente piensa y es su punto de vista", expone.

Menciona que la campaña que está realizando Morena rumbo a las elecciones de 2024 no está funcionando, por lo que buscan otras acciones para poder tener un repunte.

"Rocío Nahle no está jalando, no está conectando con los veracruzanos, eso le preocupa al gobierno, al gobernador y está recurriendo a todo tipo de artimaña que esté a su lado, mandan un mensaje", manifesta.