Julen Rementería declinó a favor de Pepe Yunes

Luego de que el líder de la bancada del PAN en el Senado de la República, Julen Rementería del Puerto anunciara que se “baja” de la contienda electoral por la candidatura a la gubernatura de Veracruz para elecciones del 2024, por lo que le dejará el camino libre a José Yunes, pre candidato del PRI, el representante del partido tricolor agradeció su apoyo.

Con un video difundido en sus redes sociales, el senador recalcó que “rescatar” Veracruz es una acción mucho más importante “que cualquier aspiración personal”, misma que “requiere de firmeza y claridad, no de titubeos y simulaciones”.

Te puede interesar: Rocío Nahle señala que la oposición quiere "oxigenarse" con ataques

“He tomado la decisión de no continuar con mi deseo de ser candidato de la alianza opositora. En las próximas horas me pondré en comunicación con ‘Pepe’ Yunes, para cerrar filas en torno a este proyecto”, manifestó.

Local MC publicará convocatoria para aspirantes a gubernatura

El representante del PAN indicó que previo al inicio del proceso interno del Frente Amplio por México para la elección de candidatos, mostró su interés de participar en la contienda debido a que las encuestas lo ubicaban en una muy buena posición para ocupar la candidatura, “con posibilidades de triunfo”.

"Mientras otros partidos en el estado tomaron sus definiciones, la dirigencia estatal del PAN ha manifestado que a lo mejor en febrero decidirá si va o no en alianza, el trabajo para rescatar a Veracruz requiere de firmeza y claridad, no de titubeos y simulaciones. Frente a lo anterior y después de un proceso de reflexión he tomado una decisión para que se defina ya ir en alianza, partidos y sociedad civil, no seré yo quien la entorpezca y le cause un daño a Veracruz”, agregó.

Ante dicho mensaje, el representante del PRI, José Francisco Yunes Zorrilla le respondió en sus redes sociales con un breve mensaje.

“Reconozco en @julenrementeria a un veracruzano comprometido con su estado y agradezco el mensaje de unidad que convoca a todas y todos a generar este cambio que deseamos para Veracruz”, expuso el priista.

Leer más: Prevé José Yunes que será gobernador con un millón y medio de votos

El mensaje de Julen Rementería no ha sido apoyado o respondido por la dirigencia estatal del PAN, misma que se ha mantenido al margen y no ha declinado a favor del PRI.

El PRI lanzó a José Yunes como su virtual candidato, hecho que fue apoyado por el dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena Martínez; sin embargo, el PAN se han mantenido y desde la dirigencia se dio a conocer que se esperarán los tiempos internos y se permitirá que la militancia decida quién será la persona que podría ir como candidata para las elecciones de junio próximo