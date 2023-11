Citlalli Navarro confirma interés por la senaduría

Veracruz, Ver.- Citlalli Navarro del Rosario confirmó su interés de participar en la encuesta del partido Morena para la elección de candidatos al senado de la república.

En conferencia de prensa, la exdirectora general de Planeación de la Agencia Nacional Aduana de México quien participó en la encuesta para la elección de coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación aclara que respeta los resultados que favorecieron a Rocío Nahle García y que se sumará al proyecto como una instrucción dentro de la coalición.

Menciona que aunque los resultados no le dieron el triunfo al menos se siente satisfecha porque se colocó como la segunda mujer más votada.

“Yo estoy súper feliz con los resultados porque además siendo una persona que no tiene ningún encargo porque no es senadora, ni diputada, ni secretaria, tengo unos resultados excelentes y por supuesto que confío en la encuesta, ser la segunda mujer mejor posicionada en el estado por parte del Movimiento no es un asunto menor”, expresa.

¿Por qué Citlalli Navarro ahora busca ser senadora?

En ese sentido argumenta que este gran esfuerzo de apoyo de la gente no quedará diluido por lo que dará el siguiente paso para ser una opción en las encuestas para el senado.

Asegura que durante su trayectoria de trabajo ha dado muestras de que está comprometida con el proyecto de la transformación y seguir luchando al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador por lo que esperará los tiempos del partido para las convocatorias.

“Voy a seguir en este proceso y a esperar que salga la convocatoria, en este caso el Partido del Trabajo donde por supuesto que me inscribiré porque la convocatoria aún no ha salido, no existe ninguna aunque algunos digan que ya se inscribió es mentira”, puntualizò.