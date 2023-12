Hasta enero se sabrá el candidato único a Senado por Morena: Manuel Huerta

Veracruz, Ver.- El coordinador de la Defensa del Federalismo de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara dijo que el 18 de enero concluye la precampaña que lleva a cabo como precandidato único al Senado de la República por Morena y para esa fecha ya pidió a todo su equipo y simpatizantes quitar toda la propaganda que pueda existir en espacios públicos.

Si bien afirma que no ha invertido mucho dinero en una precampaña con anuncios espectaculares, pintas de bardas y volantes, ya que la mayoría de las acciones las ha llevado a cabo en recorridos, considera que los ciudadanos están hartos del dispendio que se muestra con la propaganda de los partidos políticos.

En ese sentido, llamó -como coordinador de la Defensa del Federalismo de Morena- a que todos los militantes de su partido, que tienen alguna aspiración y compiten o compitieron en elecciones internas, a no generar una saturación auditiva y visual a la población.

Y es que afirma que en municipios como Coatepec, todavía se observan anuncios espectaculares de uno de los aspirantes que compitió en las elecciones para definir al coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación que ganó Rocío Nahle en noviembre pasado.

“Yo nada más veo cómo está todavía de los que ya ni compiten, ayer que fui a Coatepec: lonas y espectaculares de uno que ya está pelas, ya no fue nada, y no lo bajan. No sé si es porque hay falta de mano de obra en los municipios o todavía le tienen algún respeto, pero yo llamo a los que ya no compiten, a los que fueron rechazados por el pueblo, que bajen su publicidad”.

Manuel Huerta hizo el mismo llamado a las personas que estarán participando en el proceso electoral interno de Morena para elegir a los candidatos a las diputaciones locales, pues deberán no excederse en gastos de publicidad para mantener la congruencia del movimiento.

El precandidato al Senado en la primer fórmula detalló que el 18 de enero concluye la precampaña, por lo que febrero y parte de marzo se mantendrá en silencio para no generar un desgaste entre la ciudadanía.

De marzo a mayo arrancará la campaña electoral y señala que mantendrá la misma estrategia de realizar recorridos sin generar gastos extraordinarios en publicidad externa, como ocurre en otros partidos políticos.