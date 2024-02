Rocío Nahle García es oficialmente la candidata a la gubernatura por Morena

Xalapa, Ver.- Este domingo por unanimidad, los integrantes del Consejo Estatal de Morena aprobaron oficialmente a Rocío Nahle García, como candidata al gobierno del Estado, por ese partido.

Por ello, recibió de manos de Dorheny García Cayetano, presidenta del Consejo Estatal de Morena, y Esteban Ramírez Zepeta, dirigente estatal, la constancia que la acredita como candidata a la gubernatura de Veracruz.

La Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Morena 2024 se llevó acabo en las instalaciones del Hotel Xalapa a puerta cerrada, donde asistieron los 200 integrantes del consejo; entre ellos el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.

“Se expide la presente constancia para el efecto de acreditar que en esta fecha el Consejo Estatal de Nuestro Partido aprobó por unanimidad ratificar su perfil y declararla formalmente como candidata al gobierno de Veracruz”, se lee en la constancia.

Allí, Nahle García señaló que en Veracruz se ha trabajado desde hace muchos años pues cuando se conformó el movimiento muchos venían de partidos de izquierda y otros sectores, “pero este movimiento es de todos y así nos lo ha mostrado nuestro presidente que es el líder y ahora nuestra lideresa Claudia Sheinbaum”.

Remarca que Veracruz es ejemplo nacional de trabajo y unidad dado que el movimiento tiene bases sólidas y tiene la capacidad de “unificar”.

“Nosotros vamos a ganar a la buena (…) no tengan la menor duda, vamos a ganar, pero no vamos a distraernos, no vamos a caer en provocaciones, nuestra campaña se centra en trabajo, cercanía, en nosotros, la de la oposición van a soltar, ya les dije, ellos van a soltar una campaña grotesca como lo que son, golpeadora, difamatoria, como lo que son, pero nosotros no hay que perder de ninguna manera el objetivo”.

Remarcó que Morena va por la presidencia de México, por la gubernatura, por el poder legislativo, “todo es todo, y nosotros somos pieza fundamental, todo el orgullo, el respaldo, la confianza, porque somos compañeros, me siento muy honrada con ustedes, el movimiento y con los veracruzanos”.

Señala que tendrá más del 100 por ciento de su capacidad para trabajar todos los días “por y para el amor que tiene hacia Veracruz”.

¿Qué dijo el gobernador de Veracruz sobre la candidata a la gubernatgura de Veracruz?

En su participación el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez dijo que están convocados en Veracruz a defender “la patria y consolidar la cuarta transformación” pues ésta no se puede detener.

Asimismo, expone que, como mandatario le corresponden ciertas responsabilidades y aunque quisiera estar en terreno promoviendo el movimiento, tiene que respetar la ley, actuar con cordura y cuidar las formas porque están impulsado un régimen democrático.

“Las responsabilidades de un gobernador es respetar ese régimen que apenas estamos impulsando, tenemos pendientes, muchos pendientes, pero aquí están los que van a encabezar la transformación de esos pendientes y acá están todos ustedes que los van a acompañar, que no los van a dejar solos y van a impulsar esta consolidación de la cuarta transformación”.

Señala que lo pueden hacer de manera ejemplar dando también un mensaje nacional de que en Veracruz se va a consolidar la transformación del país en las siguientes elecciones.

Por ello dijo que debe haber unidad entre ellos y con el pueblo, “nada de traicionar al pueblo, nosotros tenemos que fortalecer este movimiento, llamar y convocar a quienes estén de acuerdo en consolidar la cuarta transformación”.

Por ello agradece la presencia de dirigentes de otros movimientos partidistas que han hecho el compromiso de ir juntos a hacer historia en esta consolidación de la “cuarta transformación”.

Refiere que la diferencia con la oposición es que ellos sí tienen proyecto transformador de fondo para seguir generando bienestar entre la gente, “eso es fundamental”.